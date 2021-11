Spor med Nino in Polono bo doživel vrhunec

"Kar iščete – tega tam, kjer iščete, ne boste našli," je povedala Nina in se javila za prvo dvobojevalko. Brskanja po osebnih stvareh namreč ne dovoli. Polona ji je kot glava družine naložila, da bo morala zato skrbeti za živali, štalo in kuhinjo. " Tudi tega me ne moreš prisiliti," je odvrnila Nina. Polona je bila tokrat neusmiljena: "Potem pa ne boš ne delala in niti jedla." S Polonine strani je padlo kar nekaj nizkotnih izjav, žaljivk in tudi groženj. Nina je ohranila mirno kri in dejala, da bi bilo verjetno dobro, da si poišče pomoč.

Franci in Tilen sta se lotila priprave odra in izdelala načrt, kako nastaviti Majdi past – kamenček, o katerem je bilo govora že dan prej. Nastavila sta ga v kokošnjak in jo napeljala, da je šla tja. Od daleč sta jo opazovala in videla, kako je našla kamenček. Majda je verjela, da je kamenček pristen. Veselila se je kot majhen otrok in priznala, da je tako srečna, ker sicer v življenju nima veliko sreče in da si nikoli ni mislila, da bo kaj takega doživela na kmetiji. Razočaranje ob razkritju resnice bo tako očitno ogromno. O odkritju je povedala tudi Karin, ki sicer ve za potegavščino, zato je komaj zadrževala smeh.

Karin je Tilnu zaupala, da ji je Majda povedala za kamenček in da je ob tem skakala od veselja in točila solze od sreče. Tilen je priznal, da mu je zdaj težko pri srcu in se namerava opravičiti, saj ni pričakoval takega odziva.