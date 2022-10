Sporočilo, ki je razorožilo enega najmočnejših tekmovalcev

Ivana Šmerguta je v kajži, kamor je moral kot nasprotnik Toma Zupana oziroma drugi dvobojevalec, pričakalo posebno sporočilo. Tekmovalca je vidno stisnilo pri srcu, ko je zagledal svoje najdražje, to so bili njegova otroka in partnerka, mama, sestra in nečak. Ti ne bi mogli izbrati primernejšega trenutka, da mu izrazijo podporo in povedo, da ga imajo radi in naj zdrži do konca, saj je to bila njegova velika želja.