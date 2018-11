Sporom ni videti konca: prekipelo celo Rusu

TekmovalciKmetije imajo očitno vsega dovolj, zato sporom na posestvu ni in ni videti konca. Ne samo, da so se pred kratkim sprli pred voditeljico Natalijo in se pred njo zmerjali, zdaj so razjezili celo Alexandra, ki je do zdaj veljal za zelo mirnega.

Rus se je odločil bojktorirati nalogo, ob ponovnem Natalijinem obisku pa je voditeljici povedal, da je vzdušje na Kmetiji zelo čudno. Razočaran pa je tudi nad Denisom, za katerega pravi, da želi spore nenehno miriti.

Kaj se dogaja na Kmetiji in kdo je Alexandra tako razjezil, da so kletvice kar vrele iz njegovih ust, pa preverite v današnji Kmetiji, ki bo na sporedu ob 21. uri na POP TV.