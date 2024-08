Spoznajte prvo polovico tekmovalcev nove sezone Kmetija!

OGLAS

Ne, letos boste lahko spremljali že znane in priljubljene obraze, ki se bodo za glavno nagrado, 50.000 EUR, borili z novinci, ki bodo pred kamere stopili prvič. Nekateri izmed njih bodo tudi prvič obuli gumijaste škornje in prvič sami pomolzli kravo ... Tudi vsi izzivi ne bodo novi, še zmeraj se bodo pomerili V areni, a letošnje naloge bodo težke. Ne bo več časa za neskončno posedanje in sekanje ovinkov. Letos jih bodo na Kmetiji pričakale živali, neobdelana polja in mnoga druga presenečenja.

Presenečenje pa ne bosta gospodarica Nada in priljubljena voditeljica, Natalija Bratkovič: "Letos bodo tekmovalci največji izziv sami sebi in drug drugemu. Nenehno jih bom soočala s situacijami, ki bodo od njih terjale razmislek ali upoštevati glavo ali srce. Za katero možnost se bodo odločili? S čustvi nabito polna sezona bo ponudila nepričakovane razplete, arena bo dala dobesedno krvave boje, tedenske naloge boleče žulje in neprespane noči. Nekateri tekmovalci bodo zabredli kot še nikoli, se izgubili v lastnih čustvih, meje bodo prekoračene do točke brez povratka. Letos popuščanja ne bo!" Danes vam predstavljamo prvo polovico tekmovalcev, ki bodo prekrižali srpe, lopate in krampe: TJAŠA VREČIČ Starost: 25 let

Kraj bivanja: Murska Sobota

Poklic: osebna trenerka Če bi zmagala, bi denarno nagrado porabila za nakup stanovanja in razvijanje svojega posla. Živela je na kmetiji, zato se na kmečka opravila spozna in nobeno opravilo ji ni bo težko. Je zelo natančna oseba in če ji kaj ne bo ustrezalo, bo to pokazala z obrazno mimiko.

Poleg domačih in prijateljev bo najbolj pogrešala fitnes, treninge in hišne ljubljenčke. V njej je 95 % kmeta, je skromna, delovna punca, ki je odraščala na kmetiji, zato verjame, da te delovne navade nikoli ne zapustijo.

POLONA KRANJC Starost: 22 let

Kraj bivanja: Domžale

Poklic: natakarica Je trmasto, iskreno in neodvisno dekle. Rada se drži zase, vodenje in ideje pa raje prepusti drugim. Kadar je prepričana, da se ji godi krivica, odreagira zelo burno, načeloma pa se konfliktom raje izogiba. Sicer se raje drži v ozadju, se bo pa potrudila, da v šov vnese čim več smeha in zabave. Rada imam vse živali razen žuželk. Žuželk se namreč na smrt boji.

IGOR MIKIČ Starost: 37 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Poklic: pevec, igralec, maneken V šovu želi pokazati, da tudi mestnim fantom ni nobeno delo izpod časti. Ljudje pozabljajo, da zelenjava in sadje ne rastejo v trgovinah.

Njegova mama in oče prihajata iz kmečkih družin, kjer so imeli krave, in kokoši ter pridelovali lastno zelenjavo, zato je že od majhnih nog pomagal dedku pri košnji trave in drugih kmečkih opravilih. Vsak izziv prinaša dodatno znanje in napredek, zato se veseli vseh opravil. Iskreno? Najmanj se veseli vonja v štali in kidanja iztrebkov. Je izbirčen in zelo pazi na prehrano. Najraje je zamrznjeno sadje in ovsene kosmiče. Izogiba se mlečnim izdelkom in glutenu. Ironično kajne, saj bosta na Kmetiji mleko in kruh njegova najboljša prijatelja. "Sem briljanten, šarmanten in ekstravaganten. Duhovit, odločen in iskren. Ne ovinkarim in povem, kar si mislim brez dlake na jeziku. Amerika ima Chucka Norrisa, Slovenija pa Igorja Mikiča." Več kot očitno ima tudi smisel za humor ...

NIK TRILER Starost: 24 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Poklic: gostinec Je zabaven, komunikativen, spontan in nasmejan fant, ki ne mara prerekanja. Z ljudmi se dobro ujame. Kadar pa pride do konflikta, odreagira glede na nastalo situacijo. Pove, kaj si misli, a se zna tudi opravičiti in pogledati na stvar z drugega zornega kota.

Šova se zelo veseli, saj ve, da se bodo imeli dobro. Doma ima 2 psa in se ne boji nobene živali. Posebnih priprav na Kmetijo ni imel, ker je ves čas v pogonu. Koliko kmeta je v njem? Toliko, kolikor mu ga je ostalo izpred šestih let. V prejšnji Kmetiji je prišel do finala brez ene same arene, tokrat bo imel ob sebi tudi starejšo sestro Majo!

MAJA TRILER Starost: 32 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Poklic: gostinka Rada ima ljudi, po naravi je vodja, saj ima tudi svoj gostinski lokal. Zna se prilagajati, sovraži pa zahrbtne ljudi. Je odštekana, vesela in zabavna, z lahkoto se poveže z novimi ljudmi. V Kmetijo se je prijavila, ker je to zanjo fenomenalna izkušnja, v kateri se ogromno nauči, predvsem pa se nauči ceniti prave stvari. Denarno nagrado bi porabila za prihodnost njenih dveh sončkov. Njen življenjski moto je: Življenje je borba. Bori se in boš nagrajen.

STANISLAV TRAVNIKAR Starost: 39 let

Kraj bivanja: Brežice

Poklic: avtomehanik Stanislava je v šov prijavila partnerka, saj živijo na kmetiji in mu kmečka dela niso tuja. Skrbi za krave, prašiče, kokoši, psa in mačke. Je deloholik, ki ne zna sedeti križem rok. Rad prevzame mesto vodje in ne mara konfliktov. Z vstopom v šov se veseli novih prijateljstev in novih izkušenj. Obožuje pico in čevapčiče, ne mara pa brokolija. Je kmet po duši in srcu, denarno nagrado bi podaril v dobrodelne namene. Njegov moto? Delo krepi človeka.

ŽIGA MOHAR Starost: 23 let

Kraj bivanja: Dobrepolje

Poklic: trgovec Žiga z delom na Kmetiji nima veliko izkušenj, je pa zelo iznajdljiv in se hitro uči. Je samozavesten, ekstrovertiran, boji se samo molže krav. Veseli se novih izzivov, tedenskih nalog in ljudi, ki jih bo spoznal. Najbolj pa se veseli, da bo spoznal samega sebe, svoje prednosti in slabosti. Za zmago je pripravljen storiti vse, se boriti do zadnjega diha in se ne zanašati na druge. Zase pravi, da je iskren, dobrosrčen in zabaven, se pa zaveda, da mu v družbi različnih karakterjev ne bo vedno lahko. Z nagrado bi odletel na dopust, preostanek pa investiral v projekt, ki ga zaganja.

INES DUŽIČ Starost: 25 let

Kraj bivanja: Rače

Poklic: kozmetičarka Ines je sproščena, odkrita in komunikativna punca. Ne mara biti sama, dobro funkcionira v skupini in rada prevzame vlogo vodje. Rada je obkrožena z ljudmi, nima težav z navezovanjem novih stikov. Zase pravi, da je nora, zabavna in glasna. Je vzkipljive narave, a vedno premisli nastalo situacijo in se po potrebi tudi opraviči. Na kmečka opravila se ne spozna preveč, tudi ona predvideva, da bi ji največ preglavic predstavljala molža krav. Denarno nagrado bi vložila v svoj kozmetični studio in dolgo potovanje.