Spoznajte tekmovalce nove sezone šova Kmetija

Jesen že počasi trka na vrata in s tem tudi jesenski zabavni program, ki med drugim obljublja novo sezono priljubljenega resničnostnega šova Kmetija. V novi sezoni bomo spoznali 16 tekmovalcev, ki se bodo borili ne samo za preživetje, ampak tudi za glavno nagrado 50 tisoč evrov. Kdo bo novi zmagovalec Kmetije?

Aljaž Pušnik Starost: 21 let

Kraj bivanja: Trzin

Poklic: trgovec

Aljaž Pušnik

Aljaž v šov vstopa z dekletom in kot je povedal na predstavitvi, ga je v prijavo v šov prepričala prav ona. V treh besedah bi se opisal kot egoist pozitiven in spoštljiv. 21-letnik pravi, da so mu znana skoraj vsa kmečka opravila, da ima rad meso in drugo proteinsko hrano, zelenjave pa ne mara (z izjemo v kuhanih jedeh). Pravi, da za zmago nima strategije, a je prepričan sam vase. Njegovo dekle je Lina Majcen. Ambrož Vahen Kralj Starost: 29 let

Kraj bivanja: Šentjur

Poklic: keramičar

Ambrož Vahen Kralj

Kot pravi sam zase, je edini kmet med keramičarji in edini keramičar med kmeti. Komaj že čaka, da se šov začne, posebnih priprav na odhod v Prekmurje pa ni imel. Šov jemlje kot dodatni dopust. Kmečka opravila mu niso tuja, saj je odraščal na kmetiji svojega krstnega botra. Ljubezni pred kamero bi dal priložnost, če bi začutil, da gre za pravo kemijo. Najbolj bo pogrešal svojo družino in mamine kremšnite. Anže Ipavic Starost: 29 let

Kraj bivanja: Maribor

Poklic: trener življenjskih veščin

Anže Ipavic

Od kmečkih opravil gre Anžetu najbolje od rok okopavanje vrta, izkušnje pa se veseli zaradi mirnega okolja in nove družbe. Pravi, da so vešče njegove najljubše živali, ker so neškodljive in lepe, boji pa se agresivnih psov in sršenov. Strategija, ki jo bo ubral za zmago? Zavezništvo, pove v eni besedi. In opis v treh besedah? Nor, seksi, ljubeč. Dominik Visočnik Starost: 25 let

Kraj bivanja: Hoče

Poklic: prevzemnik

Dominik Visočnik

Brez ovinkarjenja pove, da se je prijavil, da bi osvojil 50 tisoč evrov in pri tem doda, da je bilo njegovo dekle izjemno ponosno nanj, da se je odločil za sodelovanje. Obožuje meso, ne mara omak in zelja, sicer pa pravi, da je vse. Z glavno nagrado bi si kupil stanovanje in svoje dekle povabil na potovanje. Najbolj ga skrbi življenje z ljudmi, ki jih ne pozna, sicer pa pravi, da obvlada kar nekaj kmečkih opravil. V šov vstopa z dekletom, Niko Bečlić. Franc Vozel Starost: 59 let

Kraj bivanja: Trbovlje

Poklic: upokojenec

Franc Vozel

Franca smo že spoznali v eni od Kmetij in že takrat se je dokazal kot zelo dober kmetovalec, tako da ga tudi zdaj ne skrbi nič, kar zadeva kmečka opravila. Pravi, da pri hrani ni izbirčen in da je vse. Opiše se kot delaven in pošten ter doda, da se v novi družbi znajde odlično. Pravi, da ga bo Slovenija spoznala kot poštenega upokojenca, ki rad pomaga. Posebnih skrbi ob vstopu v šov pa nima. Gino Tadej Podgornik Starost: 22 let

Kraj bivanja: Tolmin

Poklic: ekonomski tehnik

Gino Tadej Podgornik

Nekaj izkušenj s kmečkimi opravili ima, njegovo najljubše pa je: gnanje krav v planine. Kmetije se veseli, saj komaj čaka, da se odklopi od zunanjega sveta. Pravi, da je sveže samski, tako da mu do zapletov pred kamerami in v šovu trenutno ni. Na začetku se najbolj boji nevednosti, hkrati pa ravno to v njem vzbuja veliko navdušenje. Pravi, da strategije nima in da se bo prepustil toku. Prizna, da se je v šov prijavil zaradi nove izkušnje in denarne nagrade. Jan Knez Starost: 56 let

Kraj bivanja: Maribor

Poklic: pevec

Jan Knez

Kmečka opravila mu niso tuja in že komaj čaka, da se šov začne. Veseli se izzivov in novih ljudi. Pred začetkom se najbolj boji nepredvidljivih situacij in reakcij ljudi. Pravi, da se hitro prilagodi in da z novimi ljudmi nima težav. Njegova najljubša žival je veverica, boji pa se medvedov in kač. Med tekmovalci ga bo jezila zahrbtnost, kljubovanje in laganje. Zase pravi, da je konzervativec, zato golote pred kamerami ne odobrava. Šov mu bo prinesel tudi prepoznavnost, kar je dobro tudi za njegovo pevsko kariero, pravi. Karin Lipovnik Starost: 25 let

Kraj bivanja: Dravograd

Poklic: organizatorka poslovanja

Karin Lipovnik

Pozitivka, ki se novih ljudi ne boji in s svojim klepetanjem velikokrat dviguje vzdušje pravi, da se najbolj boji, da bodo v Kmetiji preveč lačni. Boji se pajkov, njena najljubša žival pa je mačka. Veseli se novega izziva in novih spoznanj. Zase pravi, da je direktna, zabavana in zanimiva. Ne mara lažnivcev, zato tega ne bo vesela pri svojih sotekmovalcih. Dela se ne bo branila, le do molže krav ji ni, pravi, da do njih goji posebno spoštovanje. Lina Majcen Starost: 20 let

Kraj bivanja: Moste pri Komendi

Poklic: zobotehnica

Lina Majcen

Lina pravi, da kar se hrane tiče, ni izbirčna, poudari pa, da ne je solate, zelja in gob. Zakaj? Ker solata je za zajce, pravi. 20-letnica zna nekaj kmečkih opravil, najbolj pa se veseli živali na posestvu in druženja s sotekmovalci. Najbolj se boji, da bo lačna. Če bo zmagala Kmetijo, bo denar skrbno varčevala, saj se zaveda, da je stara le 20 let in nagrade noče brezglavo zapraviti. V šov vstopa s fantom – Aljažem Pušnikom. Majda Candir Starost: 59 let

Kraj bivanja: Gorica pri Slivnici

Poklic: upokojenka

Majda Candir

Majdina najljubša žival je kokoš, ker daje jajca, boji pa se kač. Pred vstopom na posestvo se najbolj boji, kakšni bodo tekmovalci in kakšni odnosi se bodo razvili. Pravi, da ji kmečka opravila niso tuja, najmanj pa se veseli molže krav. Pravi, da se je v šov prijavila, ker je psihično zelo vzdržljiva in meni, da lahko brez težav preživi pritisk, ki jo čaka. V novi družbi je komunikativna in s prilagajanjem nima težav. Maria Arko Starost: 57 let

Kraj bivanja: Ribnica

Poklic: oblikovalka

Maria Arko

V Kmetiji se najbolj veseli 'nostalgičnega življenja'. Sicer se zaveda, da je naša Kmetija zelo napredna in sodobna, a se vseeno veseli sožitja z naravo. Maria je samska, a na ljubezenske zaplete pred kamerami ni pripravljena. Pravi, da za prijavo v šov ne ve nihče od njenih bližjih, da bo za vse presenečenje. Pravi, da je zelo delovna, a da jo ljudje velikokrat vidijo drugače. Komaj čaka, da se začne, saj je zelo delovna, veseli pa se tudi družbe. Zase meni, da je 'pravi kmet'. Če je res, bomo videli že to jesen. Nika Bečlić Starost: 20 let

Kraj bivanja: Maribor

Poklic: vizažistka

Nika Bečlić

Štajerka pravi, da se poleg krošnje trave, kuhanja in pospravljanja, z veseljem loti tudi težjih del. Zidarskih del, pravi. Čeprav ve, da bo naporno, se veseli spletk, taktik in norčij. Kar se hrane tiče, pravi, da je najbolj izbirčna oseba na tem svetu. Ne je mesa, najraje pa poseže po čokoladi, muffinih in podobnih slaščicah. Nika je v zvezi in pravi, da je bil partner vesel zanjo, da se bo preizkusila v šovu. Njena strategija je pomagati pri vseh delih, tako ženskih kot moških. Pravi, da je vzkipliva, da gre velikokrat z glavo skozi zid in da je provokatorka. Romana Lavrič Starost: 20 let

Kraj bivanja: Vrtače

Poklic: študentka

Romana Lavrič

Nasmejana, trmasta in delovna, pravi Romana zase, ob tem pa doda, da se izjemno veseli Kmetije, saj bo tam spoznala nove ljudi, hkrati pa izkusila veliko novosti. Odrašča na kmetiji, tako da ji je jasno, kakšno je življenje v takšnem okolju. Zakaj se je prijavila? Ker ji je tako predlagal sosed, ki je prepričan, da je iz pravega testa za naš šov. Pravi, da se bo predstavila kot pridno dekle, ki zna postoriti marsikaj. Najbolj se boji neiskrenosti med tekmovalci. Stanka Tokić Starost: 60 let

Kraj bivanja: Maribor

Poklic: upokojenka

Stanka Tokić

Najbolj se veseli novih poznanstev in življenja na svežem zraku. Od vsega se najbolj boji slabih odnosov med tekmovalci, najbolj pa bo pogrešala svoje cvetoče lončnice in gledanje nadaljevank. Pravi, da bi jo sotekmovalci najbolj razjezili prav s tem – s prepiri in zahrbtnostjo. Veseli se dela in pravi, da se bo dokazala kot zelo marljiva. Najbolj ji bo šlo od rok delo na vrtu in skrb za živali. Tilen Brglez Starost: 23 let

Kraj bivanja: Rogaška Slatina

Poklic: vzgojitelj

Tilen Brglez

Na vprašanje, če se je pripravljen ljubezensko zaplesti pred kamerami pravi, da se v šov ni prijavil, da bi se zaljubil, temveč, da bi osvojil glavno nagrado. Najbolj pa se boji, da na začetku ne bo mogel navezati dobrih stikov s sotekmovalci. Sicer je komunikativen in s spoznavanjem novih ljudi nima težav. Svojim domačim in prijateljem ni povedal, da gre v resničnostni šov, tako da je imel pred vstopom v Kmetijo največ težav prav s tem: pojasniti, kje bo več tednov in zakaj ga ne bo. Pravi, da si trenutno ureja stanovanje, zato bi mu finančni priliv, ki ga nagrada omogoča, prišel še kako prav. Tjaša Vrečič Starost: 23 let

Kraj bivanja: Murska Sobota

Poklic: veterinarska tehnica

Tjaša Vrečič