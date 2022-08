Spoznajte tekmovalce nove sezone šova Kmetija

Na POP TV se vrača priljubljeni resničnostni šov Kmetija, v katerem se bo 16 tekmovalcev znova potegovalo za glavno nagrado, ki tudi znaša zavidljivih 50 tisoč evrov. Kdo se bo najbolje izkazal pri kmetovanju?

Vladislav Antić Zanimiv, spreten in razigran, tako se opisuje Vladislav, ki na kmetijo vstopa z željo po zmagi in denarni nagradi, s katero bo odprl svoj lokal ali gostilno. Spoznavanje novih tekmovalcev ga ne skrbi, saj se je v življenju veliko selil in posledično dobro osvojil to vrlino. Veseli se novih izzivov in kmečkih opravil, ki se jih bo naučil na Kmetiji, ob tem pa ima popolno podporo družine, ki bo zanj navijala.

icon-expand Vladislav Antić FOTO: POP TV

Andrea Libič Florent van Langren 29-letna Adrea pravi, da se na Kmetiji dela ne bo izogibala. Veseli se novih izkušenj in spoznavanja ljudi, udeležba v resničnostnem šovu pa ji predstavlja izziv, saj obožuje naravo in adrenalin, ki jih prinašajo nepredvidljive situacije.

icon-expand Andrea Libič FOTO: POP TV

Jan Zarnik V kolikor Janu, ki se opisuje kot vzkipljievega, kdo ne bo stopil na žulj, ne bo težav. Pridno bo delal, obenem pa našel čas tudi za zabavo. Košnje trave se sicer ne veseli, bo pa z veseljem poskrbel, da bo hlev čist. Meni, da je zelo pomembno, da se na Kmetiji ne zameri ostalim tekmovalcem, saj je najboljša strategija za zmago ta, da ostaneš v zlati sredini.

icon-expand Jan Zarnik FOTO: POP TV

Valerija Ogulin Valerija je vešča dela na vrtu, v vinogradu, rada pa skrbi tudi za živali. V šovu bo pogrešala domače, obenem pa z veseljem pričakuje novo družbe in spoznavanje sotekmovalcev. Najmanj se veseli kidanja gnoja, razjezilo pa jo bo, če drugi prebivalci kmetije ne bodo vestno opravljali nalog, ki jim bodo dodeljene.

icon-expand Valerija Ogulin FOTO: POP TV

Ivan Šmergut Ivan je Youtuber, zato ni presenečenje, da bo na Kmetiji najbolj pogrešal računalnik in internet. Kljub temu se Trbovljčan veseli dela na kmetiji in novih spoznanstev. Zase pravi, da je komunikativen, družaben in iznajdljiv posameznik, ki je v šov prišel zmagati in se pokazati širši Sloveniji, s čimer bo svojo prepoznavnost še povečal.

icon-expand Ivan Šmergut FOTO: POP TV

Denis Kunštek Denis je samski, a ga ljubezensko življenje na Kmetiji ne zanima, saj je zaseben človek. Tja oddhaja po nove izzive in prijatelje, veseli pa se tudi vseh kmečkih opravil, ki ga čakajo. Pravi, da bo v šovu točno takšen, kot je vedno: pozitiven, zabaven, ljubeč in deloven. Če mu bo s svojo iskrenostjo uspelo priti do zmage, bo denarno nagrado izkoristil za odprtje svoje restavracije, še prej pa si bo privoščil dopust v tujini.

icon-expand Denis Kunštek FOTO: POP TV

Maja Triler Maja je mama dveh otrok, ki jima je obljubila, da ju v primeru zmage odpelje v Disneyland. Zase pravi, da je zgovorna, zabavna in trmasta, še posebej rada pa kaj ušpiči, zato z njo na Kmetiji gotovo nikoli ne bo dolgočasno. Je pa pripravljena tudi resno delati ter ostale tekmovalce motivirati in spodbujati, da bodo opravili vse naloge.

icon-expand Maja Triler FOTO: POP TV

Damijan Forjanič Motiviran, zabaven in tekmovalen modni svetovalec iz štajerske prestolnice je pripravljen na vse. Damijan Forjanič, ki se najbolj boji kač, je pripravljen na vse izzive, vključno s tistimi ljubezenskimi in tistimi, ki vključujejo goloto. 25-letnik, ki svoje strategije ne želi deliti javno, ima načrt tudi za nagrado ob morebitni zmagi. Namenil jo bo prihodnosti, v kateri želi ustvariti družino.

icon-expand Damijan Forjanič FOTO: POP TV

Karin Štangelj 22-letnica študentka se veseli dela z živalmi, v kuhinji in okolici kmetije. Svoj status trenutno opiše kot zapleten, njena želja pa je ta, da na kmetiji vzpostavi čimboljši odnosu s sotekmovalci. Namerava se ravnati po besedah: ''Pokaži manj, kot imaš in povej manj, kot veš.''

icon-expand Karin Štangelj FOTO: POP TV

Peter Schweitzer Peter je vesel, ker bo na Kmetiji živel daleč vstran od civilizacije, kljub temu pa bo tam pogrešal računalnik in svojega Range Roverja. S tekmovalci se ne misli iti podlih iger, kot je povezovanje v skupine in goljufanje, saj si želi zmagati pošteno, s strategijo, ki jo bo oblikoval korak za korakom. V kmečko družino želi introvertiran Ljubljančan prinesti veliko humorja in vstajanje med 8.30 in 9.00.

icon-expand Peter Schweitzer FOTO: POP TV

Danijela Medenjak Levinja po horoskopu, ki ji dela na kmetiji niso tuja, ima v šovu jasen cilj. Osredotočena je na glavno nagrado, na poti do nje pa se bo skušala izogniti vsej drami in spletkam. 28-letna Danijela Medenjak, ki se v življenju sicer najbolj boji kač in pajkov, ob tem priznava, da se bo morala v šovu poleg izzivov sicer soočiti tudi z domotožjem.

icon-expand Danijela Medenjak FOTO: POP TV

Jan Zadravec 24-letnik, ki se ukvarja z igranjem igric je spreten tudi v kmečkih opravilih, kot je košnja trave in obdelava lesa. Ob prihodu na Kmetijo se veseli dejstva, da bo spoznal nove ljudi. Sebe opiše kot trmastega, prijaznega in zabavnega. Želi se predstaviti Sloveniji in širiti dobro energijo.

icon-expand Jan Zadravec FOTO: POP TV

Monika Nastja Sotenšek Monika nima izkušenj s kmečkimi opravili, vendar se veseli novih izkušenj in poznanstev. 27-letnica je izbirčna, ne je sadja in zelenjave, boji se ščurkov in kobilic, kljub vsemu pa napoveduje, da gledalci lahko od nje pričakujejo obilo pozitivne energije in smeha.

icon-expand Monika Nastja Sotenšek FOTO: POP TV

Aleš Kozić 42-letnik iz Dražencev se na Kmetijo podaja v upanju, da mu ta prinese čim več poznanstev, veseli pa se tudi tedenskih nalog. Sebe opiše kot delovnega, poštenega in direkten, glavno nagrado pa bi namenil hčeri, nekaj pa bi dal tudi v dobrodelne namene.

icon-expand Aleš Kozic FOTO: POP TV

Jožica Jurjevčič Ni kmečkega opravila, ki mu Jožica ne bi bila kos. Na Kmetiji je pripravljena na delo, tekmovalci, ki se bodo tega otepali, pa pri njej gotovo ne bodo dobro zapisani. Zase pravi, da je prilagodljiva in odkrita oseba, brez dlake na jeziku, ki želi priti do zmage s poštenostjo. Denarno nagrado bi razdelila med svoje otroke.

icon-expand Jožica Jurjevčič FOTO: POP TV

Manja Šernek Manja, ki jo gledalci poznajo iz šova Ljubezen po domače, se podaja na Kmetijo v upanju, da spozna nove ljudi in razišče svojo podeželsko stran. Boji se, da jo bo na posestvu pričakala neudobna postelja, izogniti bi se želela molže. Pravi, da je dobra poslušalka, zabavljač in da jo krasi odločnost.