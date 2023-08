Spoznajte tekmovalce nove sezone šova Kmetija

Kmetija je šov presežkov. Šov o odnosih, spoznavanju odnosa do sebe, drugih, narave in dela. Šov, ki v očeh marsikoga dosega že kultni status. In to je šov, ki je prvi v zgodovini POP TV dosegel magično mejo 10 sezon. Nova, deseta sezona na POP TV prihaja 4. septembra.

Pred nami je 10. Kmetija, ki se začne 4. septembra na vaši najljubši komercialni televiziji. Vaša gostiteljica bo Natalija Bratković, ki se v škornje voditeljice Kmetije podaja šestič, vsako leto s kančkom entuziazma več. "V teh letih, kar vodim Kmetijo, sem se tudi sama ogromno naučila, predvsem pa je pozitiven odziv ljudi, ki resničnostni šov radi spremljajo, in teh res ni malo, velika nagrada za nas, ki oddajo ustvarjamo," pravi Natalija.

V letošnjo Kmetijo se bo vselilo 22 novih tekmovalk in tekmovalcev, odločenih, da je to izkušnja, ki jo želijo doživeti na lastni koži. Nekateri se veselijo, da bodo končno molzli krave, drugim prav ta naloga povzroča največ skrbi. Ene vodi želja po zmagi, drugi največji izziv vidijo v tem, kako se bodo znašli v izolaciji z nepoznanimi ljudmi. 11 punc in 11 fantov bo skozi tedenske naloge popeljala gospodarica Nada, ki se rada pohvali, da je veliko svojega znanja že predala preteklim tekmovalcem. "Malokdo pa ve, da sem se pred leti sama prijavila v šov kot tekmovalka, ampak sem že na prvem sestanku s produkcijsko ekipo povedala, da sem tu zato, ker želim mlade naučiti poprijeti za delo," se spominja. Kakšni izzivi čakajo letošnjo ekipo, nista želeli razkriti. Zagotovo pa bo, obljubljata obe, jubileju primerna. In ko smo že pri okrogli izvedbi priljubljenega šova; okrogli rojstni dan bo prav na snemanju oddaje praznovala tudi voditeljica. In kdo se letos bori za zmago in denarno nagrado 50 tisoč evrov? Alen Ploj, 31 let, Lenart Alen zase pravi, da je discipliniran, dobrosrčen in zanesljiv. Da se veseli naučiti vsega, česar ne zna, in da se je prijavil zato, da se preizkusi v čisto novi vlogi izven cone udobja.

David Peter Sekirnik, 27, Ljubljana Rojen je v New Yorku in pravi, da so mu kmečka opravila poznana samo v teoriji. Da se bo v skupini neznanih ljudi po vsej verjetnosti najprej držal v ozadju in pozneje po potrebi stopil tudi v ospredje.

Domen Ofak, 37, Ljubljana Samozavesten sem in vztrajen, pove zase. Denarna nagrada bo prišla prav za poravnanje starih grehov, dopušča pa tudi možnost romantičnega razmerja pred kamerami.

Franc Rajšp, 25, Spodnja Velka Rojen je v Avstriji in neučakan, da stopi pred kamere. Zase pravi, da je veseljak, zmagovalni denar bi potrošil za potovanje in urejanje svojega doma.

Gregor Fabrici, 28, Lovrenc na Pohorju Gregor ne okoliši, prijavila ga je punca, ker je v preteklih sezonah doma preglasno komentiral dogajanje na zaslonu. Zdaj ga bo doživel na lastni koži, če zmaga, pa bo svoji dragi kupil solarij.

Kristijan Kozole, 26, Krško Rokomet trenira že 18 let in prepričan je, da mu je šport dal veliko karakternih odlik. Med drugim ga vodi želja po zmagi tako na parketu kot v življenju in na Kmetiji.

Luka Juren, 25, Ljubljana Želja po prepoznavnosti in uspehu je bila ključni razlog, da se je prijavil v šov. Zdi se mu idealna priložnost, ki odpira nova vrata v življenju. Rad ima živali in naravo.

Marcel Verbič, 24, Šentjur Pravi, da ima z delom na kmetiji že nekaj izkušenj, zanaša pa se tudi na prijaznost, disciplino, samozavest in dejstvo, da se hitro uči. Šov si je vzel kot izziv, koliko zmore.

Nejc Hočevar, 27, Ljubljana Je nasmejan, trmast in odgovoren. Računa, da se bo z ostalimi dobro ujel, ker ni konflikten. Kako bi potrošil denarno nagrado, še ne ve.

Tim Novak, 22, Kapla Eden izmed razlogov, da si želi doživeti Kmetijo, je tudi ta, da bi se rad naučil molsti krave. Obljubil je taktiko, da bo z osvajanjem deklet skušal izločiti čimveč moških.

Žan Simonič, 26, Destrnik Žan pravi, da je za zmago pripravljen storiti vse. Prav tako želi, da so stvari narejene tako, kot morajo biti, oziroma tako, kot si jih je zamislil sam. V nasprotnem primeru se na to hitro odzove.

Anja Malešič, 29, Otočec Ne prenese dretja, obožuje pa vrt, grede in vinograde. Malo manj poznana so ji tehnična kmečka opravila, a se bo potrudila tudi ta osvojiti. Želi si zmagati, da bi lahko odprla svoj salon.

Klara Vodopivec, 21, Podbočje Rada bi spoznala samo sebe, kako se znajde v izolirani skupini ljudi, ki jih ne pozna. Pravi, da ji delo na polju ni tuje, veseli pa se, da se bo naučila še več opravil v hlevu.

Klavdija Bertalanič, 42, Rogaševci Je najstarejša tekmovalka letošnje sezone. Prihaja z izdelano vizijo: pridobiti nove izkušnje in zmagati. Denar bi šel za obnovo hiše, v kateri je odraščala v rejništvu ter za sina in njegov izpit za avto.

Maja Pavlovič, 23, Laško Zase pravi, da je zabavna in pozitivna oseba. Veseli se vsega neznanega, kar prinaša šov, ne boji se niti težkih opravil, saj se bo maksimalno potrudila pri vseh. Kmetija bo test, koliko sem psihično in fizično močna, še dodaja.

Mateja Šereg, 33, Šmarje pri Jelšah Njen pristop je odvisen do vzdušja v skupini. Na šov jo je prijavila prijateljica, izkušnje se veseli, malo pa jo skrbijo nepoznana opravila, ki jih bo treba opraviti.

Nuša Maloprav, 23, Vransko Svoj značaj opisuje kot prijazen, komunikativen, spontan in prilagodljiv. Na kmečka opravila se spozna in se jih tudi z veseljem loti. Če bi zmagala, bi šla na dober dopust, ostalo pa bi dala na varčevalni račun.

Patricija Virant, 29, Ribnica Najbolj jo zanima, kako deluje pod pritiskom. Če ji je področje blizu, rada prevzame vajeti in postane vodja. Sicer se raje umakne in dela sama. Zase pravi, da je delavna, vztrajna in ljubeča.

Sara Bajec, 36, Velenje "Življenje je igra, dajmo jo igrati in raziskovati," pravi. Šov dojema kot socialni eksperiment in veliko življenjsko šolo za vsakega, ki pride tekmovat. Sama bi pri tem rada čim bolj uživala.

Suzana Bajrić, 31, Idrija Je zgovorna, energična, neposredna in poštena. Na Kmetijo jo je prijavil prijatelj in čeprav se ne spozna na nobeno kmečko opravilo, ve, kam bi z denarjem, če bi zmagala. Kupila bi si opremo in postala DJ.

Tatjana Prevolšek, 27, Ptuj Zaveda se, da ima močan karakter. Priznava, da se zna prilagoditi le do določene meje. Sovraži hinavščino. Pravi, da je pozitivna in nasmejana, zna pa biti tudi ostra in nesramna.

Tamara Talundžić, 29, Ljubljana Zase bi rekla, da jo vodi skupinski duh in da se nima težave vklopiti v neznano okolje. Glavni razlog, da je poslala prijavnico v tekmovanje, pa je bil, da želi bolje spoznati sebe. Je zagovornica mirnih reševanj sporov.