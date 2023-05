Sprava Nika in Maje Triler: Končno sva se spet združila

V zadnji sezoni Kmetije smo lahko spremljali mamico dveh otrok, Majo Triler, ki se je morala soočiti z Aneto Andollini, nekdanjim dekletom brata, s katerim svoj čas ni govorila. Tudi Majinega brata, Nika Trilerja smo pred leti spremljali v Kmetiji.

Lani pa je prišla na plano zgodba, da se ne pogovarjata in da že nekaj let nimata stikov. Zdaj so stvari drugačne, pravi Maja, ki dodaja, da sta se z Nikom ponovno zdržila. "Z Nikom sva spet vzpostavila odnos, za kar sem resnično vesela. Končno sva se spet združila. Moja otroka ga enostavno obožujeta in tudi ju ima zelo zelo rad," je povedala plavolaska, ki je že v oddaji povedala, da njuna otroka svojega strica še nikoli nista spoznala.

Kaj se je dogajalo med njima in ali sta se pogovorila o sporih ter preteklih letih, ki sta jih izgubila, ker se nista pogovarjala? "Nisva debatirala o stvareh iz preteklosti. Enostavno sem ugotovila, da nima smisla razpravljati ampak gledam na to, da se imamo vsi skupaj čim lepše."

Je pa Maja za 24ur.com povedala, da je odnose zgladila tudi s svojo mamo, s katero se je oddaljila, ko sta se starša ločevala: "Lahko rečem, da sem nazaj dobila družino."