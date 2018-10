Spregovorila, kaj se v resnici plete med njima

Lara je na svojem instagram profilu objavila fotografijo z ježe s Frankom in ob njej dopisala: "Obljubljena ježa. Upam, da ponoviva." Laro smo poklicali in jo vprašali, ali jo je Franko povabil na zmenek ter ali se med njima plete kaj več kot le prijateljstvo.

"Ne, s Frankom nisva par. Povabil me je jahati. Peljal me je s svojim konjičem, ki je bil zelo miren, čerpav sva imela manjšo nezgodo, saj se mu je odpela podkev in nisva mogla odjahati začrtane poti. V načrtu je, da podobno ježo ponoviva," je za naš medij povedala sveže samska Lara in dodala, da je vesela, da lahko pri Franku jaha, saj je eden od njenih konj poškodovan.

Franko pa je v sramežljivem smehu Larino izjavo potrdil in dodal, da se med njima ne plete nič več kot le prijateljstvo. Na vprašanje, ali je v zraku nova simpatija pa je povedal: "Ne vem, kako je iz njene strani, iskreno. (smeh) Nisva niti govorila o tem. Sva se pa ujela, predvsem ker oba rada jahava konje." Franko je povedal tudi, da je bil zelo vesel, da je imel družbo za ježo: "Tu nimam vrstnikov, ki bi jahali. Aja, pa da ne bo pomote ... Jaz sem vodič romantičnih izletov s konji tu pri nas in sem to pot zdaj razkazal tudi Lari. Super je bilo."