Tom Zupan je zmagovalec Kmetije 2022

"Vsaka čast Tomu, mislim da je bil močan konkurent. Jaz grem z dvignjeno glavo naprej. En lahko zmaga in to je Tom," je poraz priznal Aljaž. Tom je ob zmagi dejal: "Še zmeraj ne morem verjeti, da sem zmagovalec letošnje Kmetije. Jaz mislim, da bo to prišlo za mano šele čez kakšen teden, dva, ali pa mogoče, ko bom gledal finalno oddajo, da bom šele zares dojel, kaj sem sploh dosegel."