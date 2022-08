Spremljajte Kmetijo: v prvem boju zmagala Aleševa družina

Zmaga Aleševe družine

Aleševa družina je zmagala! Natalija je navdušena nad njihovo borbenostjo in željo, ki so jo pokazali. "Bravo. Resnično sem navdušena," je dejala in se obrnila k poražencem. Maja je povedala, da je na začetku šlo vse po maslu, pri zadnji luknji pa so se pojavile težave, zaradi katerih so žal izgubili.