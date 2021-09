Spremljajte prvo oddajo Kmetije

Najbolj delovni resničnostni šov Kmetija se je začel. Tekmovalci so vstopili na posest, za katero bodo morali skrbeti v prihodnjih tednih. A že na začetku jih čaka neprijetno presenečenje: strici iz ozadja so njihovo domovanje razmetali in onesnažili. Kako se bodo lotili čiščenja, kakšna bo prva naloga, kdo bo glava družine in kakšne skrivnosti imajo tekmovalci? Vse to bomo izvedeli že v prvi oddaji, dogajanje pa lahko z nami spremljajte v živo.

icon-clock 21:07 Dvojčka sta predala navodilo: "V skrinji je šifra, njena koda pa se skriva nekje na posestvu. Kdor jo odkrije bo bogato nagrajen." Glavi družine sta predala še pismo, ki ga lahko preberejo, ko jih bo na Kmetiji dvakrat več. icon-clock 21:05 Jan in Tilen Klobasa ponovno na Kmetiji Za omizjem sta tekmovalce presenetila zmagovalca Kmetije 2019, dvojčka Jan in Tilen. Bila sta sicer prepričana, da sta prišla brez razloga, a ju je v gozdu čakalo presenečenje. Določena sta bila kot glasnika stricev iz ozadja. Dobila sta tudi prvo nalogo: leseno skrinjo dostaviti tekmovalcem. icon-clock 21:04 Kakšne skrivnosti skrivajo tekmovalci? Nika je gledalcem zaupal, da skriva eno največjih tajnih skrivnosti, kljub temu da navzven izgleda prijazna in komunikativna. icon-clock 21:03 Franc ima z vlogo glave družine precej izkušenj, saj ga je v eni izmed prejšnjih sezon, v kateri je tekmoval, nosil kar devetkrat. "Če ne bodo delali, bom postal bolj strog," je napovedal. icon-clock 21:01 Tekmovalci so se prvič skupaj zbrali za mizo Voditeljica Natalija je prvič sedla za mizo s tekmovalci in jim izrekla dobrodošlico. "Poteza enega od vas je privedla do tega, da ta trenutek pred mano sedite kot družina. Franci, prvi si si uspel povezniti klobuk na glavo, očitno te je njegova energija pritegnila." S tem je Franci simbolično postal prva glava družine, tekmovalci pa so mu zaploskali.