Srce Pie Filipčič je ukradel Branko: Zaradi njega sem postala boljši človek

Velenje, 09. 02. 2026 09.01 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Su.S.
Pia Filipčič in njen zaročenec Branko

Tekmovalka Kmetije Pia Filipčič je po napornem prvem tednu na posestvu želela vreči puško v koruzo. Pogrešala je dom in zaročenca Branka, ki je ukradel njeno srce. Za Branka pravi, da je preprost moški z dobrim srcem, ki jo je prvi videl naravnost v dušo.

Pia Filipčič ima za seboj naporen prvi teden tekmovanja. Glava družine Ema Dragišić jo je določila za deklo, zato se je morala preseliti v hlev. Tam ni udobja, ki ga nudi hiša, ni mehkih postelj in ni kopalnice, ki jo je okupirala ob koncu tedna, takoj po vrnitvi v hišo. Pia: "Nisem si mislila, da bo tukaj na kmetiji tako naporno. Že samo to fizično delo, potem pa še vsi ti odnosi." Po dolgi, sproščujoči kopeli je povedala, da je za njo najtežji dan v tekmovanju in da je hotela obupati. Pia: "V nekem trenutku sem se počutila čisto samo tukaj." Misli so ji odhajale domov in k fantu Branku. Želela si je slišati njegov glas in besede, ki bi ji vlile motivacijo, a je slednjo morala najti sama.

32-letna Primorka, ki danes živi v Ljubljani, je pred dobrim desetletjem osvojila srca gledalcev kot iskrena, nekonfliktna in dobrosrčna tekmovalka Big Brotherja. Na vprašanje, s čim oziroma katerimi lastnostmi je Branko uspel ukrasti njenega, odgovori: "Branko je ukradel moje srce, ker je bil prvi moški, ki me je videl kot pravo mene, ne kot kaj sem bila in ne kot kdo sem, ampak globlje, v dušo in srce. Zaradi njega sem postala boljši človek, odkrila, katere vrednote so mi pomembne v življenju in za katere se je potrebno boriti. Najbolj bistveno, kar me je pri njem prepričalo, pa je to, da je preprost moški, z dobrim srcem."

Pia je namreč po zmagi v Big Brotherju uresničila svojo veliko željo po spremembi spola. Kot je povedala v Kmetiji: "Svet se mi je spremenil po operaciji spola in zdaj sem popolnoma drugačna. Končno sem sprejela sebe, se videla v takšni luči, kot mi je bilo od nekdaj namenjeno, in zdaj se tudi lahko kot ponosna ženska, 100-odstotna ženska soočam s tem svetom."

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

In kot takšna je znova stopila pred kamere, tokrat šova Kmetija. V eni izmed oddaj je povedala, da si je Branko vedno želel, da bi se lotila kmečkih opravil. Spraševala ga je: "A si ponosen na mene? A si pričakoval to?" Pia potrdi, da je res ponosen nanjo. Pia: "Zelo je ponosen na mene. Rekel je, da je vedel, da se v meni skriva kmetica (smeh). Kljub vsemu, naj se ne veseli preveč, trenutno so moje kmečke veščine v zimskem spanju, tako da bolj kot na kmetijo bi rada, da me na naslednji dopust pelje v tropske kraje, kjer bom v rokah držala koktajl in ne krampa."

Pia Filipčič in njen zaročenec Branko
Pia Filipčič in njen zaročenec Branko
FOTO: Facebook

Branko pa ni samo njen fant, sta tudi zaročena. Da bi šel na kolena, je bila njena velika želja. Pia: "Takoj, ko sem ga spoznala, sem vedela, da želim z njim preživeti preostanek svojega življenja, tako da prstan je bil naslednji logični korak. Bila sem kar vztrajna in pričakovala prstan že veliko prej, kot sem ga dobila. Vsakič, ko mi je pripravil presenečenje, in prstana nisem dobila, sem bila po tihem razočarana. Dobila sem ga po dveh mesecih najine zveze, elementa presenečenja zaradi mojega prevelikega pričakovanja več ni bilo, bila pa sem presrečna. Vztrajnost se splača, punce, tako da ne obupajte. Manifestacija in čisto srce delata čudeže."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 pia filipčič branko

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
misterbin
09. 02. 2026 10.23
Oseba ,ki je bila rojena kot moški bo to ostala do smrti .
Odgovori
+6
8 2
ja0
09. 02. 2026 10.45
tako je, lahko se pretvarjaš, ampak DNK ne moreš spremenit
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
09. 02. 2026 10.58
a bosta preživela?
Odgovori
0 0
bibaleze
