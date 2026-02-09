Srce Pie Filipčič je ukradel Branko: Zaradi njega sem postala boljši človek

Pia Filipčič ima za seboj naporen prvi teden tekmovanja. Glava družine Ema Dragišić jo je določila za deklo, zato se je morala preseliti v hlev. Tam ni udobja, ki ga nudi hiša, ni mehkih postelj in ni kopalnice, ki jo je okupirala ob koncu tedna, takoj po vrnitvi v hišo. Pia: "Nisem si mislila, da bo tukaj na kmetiji tako naporno. Že samo to fizično delo, potem pa še vsi ti odnosi." Po dolgi, sproščujoči kopeli je povedala, da je za njo najtežji dan v tekmovanju in da je hotela obupati. Pia: "V nekem trenutku sem se počutila čisto samo tukaj." Misli so ji odhajale domov in k fantu Branku. Želela si je slišati njegov glas in besede, ki bi ji vlile motivacijo, a je slednjo morala najti sama.

32-letna Primorka, ki danes živi v Ljubljani, je pred dobrim desetletjem osvojila srca gledalcev kot iskrena, nekonfliktna in dobrosrčna tekmovalka Big Brotherja. Na vprašanje, s čim oziroma katerimi lastnostmi je Branko uspel ukrasti njenega, odgovori: "Branko je ukradel moje srce, ker je bil prvi moški, ki me je videl kot pravo mene, ne kot kaj sem bila in ne kot kdo sem, ampak globlje, v dušo in srce. Zaradi njega sem postala boljši človek, odkrila, katere vrednote so mi pomembne v življenju in za katere se je potrebno boriti. Najbolj bistveno, kar me je pri njem prepričalo, pa je to, da je preprost moški, z dobrim srcem." Pia je namreč po zmagi v Big Brotherju uresničila svojo veliko željo po spremembi spola. Kot je povedala v Kmetiji: "Svet se mi je spremenil po operaciji spola in zdaj sem popolnoma drugačna. Končno sem sprejela sebe, se videla v takšni luči, kot mi je bilo od nekdaj namenjeno, in zdaj se tudi lahko kot ponosna ženska, 100-odstotna ženska soočam s tem svetom."

In kot takšna je znova stopila pred kamere, tokrat šova Kmetija. V eni izmed oddaj je povedala, da si je Branko vedno želel, da bi se lotila kmečkih opravil. Spraševala ga je: "A si ponosen na mene? A si pričakoval to?" Pia potrdi, da je res ponosen nanjo. Pia: "Zelo je ponosen na mene. Rekel je, da je vedel, da se v meni skriva kmetica (smeh). Kljub vsemu, naj se ne veseli preveč, trenutno so moje kmečke veščine v zimskem spanju, tako da bolj kot na kmetijo bi rada, da me na naslednji dopust pelje v tropske kraje, kjer bom v rokah držala koktajl in ne krampa."

Pia Filipčič in njen zaročenec Branko FOTO: Facebook