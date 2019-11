Srce parajoča zgodba dvojčkov: njuno otroštvo je zaznamoval tragičen dogodek

Tako kot sta kritična do drugih, Jan in Tilen Klobasa ne zadržujeta niti kritik na račun drug drugega. Jan je povedal, da sta z bratom zelo povezana in vse počneta skupaj. Jan: "Jaz sem najbolj srečen človek na svetu, ker imam brata dvojčka." Premišljevala sta celo o tem, da bi živela v isti hiši, ko bi si enkrat ustvarila družini. Jan: "Jaz si ne predstavljam, da bi živel brez njega." Ker pa je Jan starejši, čuti določeno odgovornost. Jan: "Moja dolžnost je, da ga pazim. Če je njemu težko, je meni težko."