Srhljiv prepir v hlevu, žaljivke in kriljenje z nožem

Člani Andreine družine bodo zaman čakali na navodila za tedensko nalogo. Odnosi med njimi so namreč povsem skrhani, komunikacije pa ni nobene. Poleg tega bo tudi Aleš , ki je družini zelo pomagal, da so se sploh začeli kazati prvi rezultati, tokrat odklonil vabilo na dnino. Maja bo povedala, da so se že sprijaznili z neuspehom, Andrea pa bo kritična, češ da člani njene družine ves čas počivajo in razmišljajo samo o hrani.

Isti dan bo v hlevu izbruhnil strašen prepir. Glava družine se bo silno sporekla z Janom, potem ko ga bo opozorila na to, da bi lahko kaj postoril. Jan se bo silno razburjal, češ zakaj samo njemu očita nedelo, ko pa je v družini več članov. Dodatno ga bo vznemirilo, ko bo Andrea po plazu njegovih žaljivk začela kriliti z nožem v roki. Zaradi strahu pred njo to noč ne bo spal pod isto streho. Andrea: "On je izkoristil priložnost, da to obrne v svojo korist in da jaz izpadem slaba, on pa žrtev."