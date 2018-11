Sta Sabina in Denis postala prijatelja?

Miha se je odločil, da se bo za obstanek na Kmetiji boril proti Tjaši, a to ni bilo največje presenečenje. Za večjega sta poskrbela Sabina in Denis, ki sta pokazala, da se lahko - kadar se ne prepirata divje - celo zelo zabavata. Morda največje presenečenje pa je vzniknilo povsem po tihem: kaj se dogaja med Anno in Alexandrom?

Miha se bo za obstanek v šovu boril s Tjašo. FOTO: POP TV

Miha, ki se sicer povsem posveča gostjam kmetije, je moral izbrati, s kom se bo boril za obstanek v šovu in izbral je Tjašo. "Nisem hotel iti v nek težak boj, da bi dokazal, da imam jajca. Jaz hočem lažjo pot," je utemeljil svojo odločitev.

Nato pa so se tekmovalci posvetili zabavnejšim opravilom. Dali so si duška na bazenu oziroma "Havajih", kot jih je opisala razigrana Anna. Privoščili so si tudi blatno kopel, kjer je Sabina izvajala "posebne sklece". "Bili smo kot merjasci težke kategorije," je dejala.

Dobro voljo je ponesla tudi na tržnico, kamor sta odšla skupaj z Denisom in pokazala, da se lahko prav lepo razumeta in celo zabavata. Franko ju je poslal skupaj, ker želi zmanjšati konflikte na posestvu in je upal, da se bosta tako zbližala – in (vsaj za nekaj časa) je uspelo.

Denis in Sabina: od sovražnikov do prijateljev? FOTO: POP TV

"Ker imava oba dolge jezike," je dejal Denis. "Dober par sva," sta ugotavljala, a je Denis v smehu dodal tudi: "Sabina bi me prodala za par izdelkov in crknjeno kuro."

Kaj se dogaja med Anno in Alexandrom? Člani družine so opazili, da nista le Nik in Aneta tista, med katerima se morda nekaj plete, saj Anna in Alexander preživljata veliko časa skupaj. "V ljubezni sem bil že razočaran, zato sem previden. A dopuščam možnost, da se zaljubim," je povedal Alex, Anna pa je dejala, da gresta na meditacijo, kjer bosta "odpirala čakre in mogoče še kaj".

Se med njima kaj plete? FOTO: POP TV

"Prav simpatično sta se ujela. Malo sem presenečen, a ne negativno, pozitivno," je sklenil Miha.