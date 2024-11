Stanislav: Če bi bil Žan njegov sin, bi ga dal čez kolena

Stanislav Travnikar je bil silno razočaran, ker ga Žan Hronek ni imenoval za glavo družine. Izpadli tekmovalec mu je namreč to obljubil, pojasnil pa je, da je obljubo pred tem dal že Tjaši Vrečič. Stanislav je potezo razumel kot izdajstvo, sklenil je, da so vsi tekmovalci zahrbtni: "Jaz ne vem, kako so jih doma starši vzgajali, očitno so jih vzgajali napačno." Marjani Povše je zaupal, da ima doma prave in resnične prijatelje, ki jih je zelo malo. Povedal je, da Žan zaradi svoje odločitve ne more pričakovati, da bosta zunaj šova prijatelja. Stanislav: "Če bi Žan bil moj sin, bi se morala kar dobro pogovoriti oziroma bi ga dal kar preko kolen."

Stanislav je sklenil, da v tekmovanju ni obkrožen s pravimi ljudmi, saj so vsi taktizerji, zato jim težko zaupa. Delo je njegova največja tolažba. Stanislav: "Življenje ni pravljica in res moraš biti pošten in delaven." Tako sta ga vzgajala starša, zato pravi, da sta mu bili poštenost in delavnost položeni v zibelko. Stanislav: "To ti zagotovo data oče in mati, ker če sta oba poštena, tukaj ni debate, da ne bo sin pošten, in jaz mislim, da sta me dobro vzgajala." Enake vzgoje je deležen tudi njegov sin: "Jaz mu bom dal vse tisto, kar so mi dali moji starši, tako da ga bom vzgojil, da bo res poštena osebnost."

