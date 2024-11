Stanislav je drugi dvobojevalec, počuti se izdanega

OGLAS

Tjaša igra svojo igro Žan Hronek in Tjaša Vrečič sta drug drugemu pokazala svoji sestavljanki. Žan je povedal, da bi lahko šlo za kakšno sliko iz hiše, a se je Tjaša zlagala: "Ja, to sem tudi jaz mislila, ampak jaz sem dejansko pregledala že vse in ni nobena bila." Sklenila je, da mora biti zelo pozorna na Žana, a je bila pri iskanju v veliki prednosti pred njim.

Stanislav je poskusil lobirati pri Marjani. FOTO: POP TV icon-expand

'Zakaj tak strah?' Po posestvu so se razširile govorice, da želi Stanislav Travnikar za drugo dvobojevalko izglasovati Tamaro Talundžić. Slednja se je čudila, ker je tekmovalec vedno gledal na delo, a je ravno ona verjetno najbolj delavna med tekmovalkami. Ko je Stanislav želel prepričati Marjano Povše, da ne bi glasovala zanj, se je najstarejša tekmovalka čudila, zakaj ga je tako strah iti v areno z Majo Triler. Želela si je, da bi bil bolj samozavesten in odločen: "Pri delu pokažeš veliko pameti, veliko moči, iznajdljivosti, bodi še v areni tak. Zakaj tak strah?" Stanislav postane drugi dvobojevalec Na izboru drugega dvobojevalca je Marjana glasovala prav za Stanislava. Marjana: "Res mi je žal in zelo težko, ampak moja ekipa to od mene pričakuje." Ines Dužič je kamenček prav tako namenila Stanislavu, slednji je glasoval za Tamaro. Anja Malešič je kamenček namenila Stanislavu, Maja se je odločila za Ines. Žiga Mohar je glasoval za Stanislava, kar je slednjega najbolj prizadelo, saj ga je imel za zaveznika in prijatelja. Žan se je odločil za Tima Novaka, slednji je glasoval za Stanislava, Tamara prav tako. Tjaša je kamenček namenila Anji, Nik pa Ines. Stanislav je tako z največ kamenčki postal drugi dvobojevalec. Tamara: "Sam si je jamo skopal in vanjo padel. Ne ve pa, kakšen je nov klan, in v tem klanu ga žal ni."

Skrivnostni gozd Družino je v vinogradu pričakal Kmečki list. Nik je tekmovalcem prebral nekaj novic, izpustil pa je najbolj pomembno z naslovom Skrivnostni gozd. Tako je sam prebral, da se po dvoboju hlapca in dekle poraženec odpravi v gozd, nihče pa ne ve, kaj se tam dogaja. Nik: "Mogoče bom pa izvedel jaz." Žan in Tjaša pregledujeta slike Ko je družina delala v vinogradu, je Žan predlagal Tjaši, da bi še enkrat pregledala slike v hiši. Sklepal je, da je tekmovalka mogoče kaj spregledala. Tjaša se je nerada odpravila v hišo, na srečo pa se je Žan strinjal, da bo pregledal eno spalnico, ona pa drugo, seveda v tisto, v kateri je bila prava slika. Žan je med pregledovanjem ene izmed ostalih slik razbil steklo, oba pa sta upala, da Maja, ki se je ta dan počutila slabo, ne bo ničesar posumila. Skrivna soba Tjaša je izkoristila priložnost in znova šla do prave slike, odprla vrata in odkrila skrivno sobo. Priznala je, da nikoli ne bi pomislila, da se v hiši skriva nekaj takega. Soba je bila polna nabiralnikov in prepričana je bila, da se v enem izmed njih nekaj skriva, potrebovala pa bi ključ. Tjaša: "Kar mi nekako pove, da je moja pot še zelo dolga in da me čaka še ogromno enih ovir."

Tjaša v skrivni sobi z nabiralniki. FOTO: POP TV icon-expand