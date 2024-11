Stanislav: Mislim, da sem dokazal, kakšen človek sem

Stanislav Travnkar je doživel hladen tuš, potem ko je bil izbran za drugega dvobojevalca. Če so ga tekmovalci prejšnje tedne cenili, so se kar naenkrat obrnili proti njemu, kar je doživel kot izdajstvo. Resda so tekmovalci nekoga morali izbrati, toda na voljo so imeli tudi druge možnosti, a je bila težava v njegovem poskusu lobiranja pri Marjani Povše . Najstarejši tekmovalki je povedal, da jo želijo izbrati za drugo dvobojevalko, sam si je v areni želel videti Tamaro Talundžić , novica pa je hitro zaokrožila po posestvu in Stanislav je bil poleg kamenčkov deležen plohe očitkov. Stanislav: " Tekmovalci so me cenili, dokler so imeli korist od mene, saj so videli, da imam veliko znanja, kar se tiče nalog in dela. Ko so prišli do spoznanja, da nas je na kmetiji vsak teden manj, so se odločili, da je treba tudi pridne, delavne začeti dajati v areno, saj jim delo ne predstavlja neke vrednote, tudi če se naloga ne naredi. Na posestvu sem prišel do spozanja, da tukaj nihče ne dela, ampak se samo taktizira in lobira za glasove. Dobil sem občutek, da bom izbran za drugega dvobojevalca, in kot vedno je bila Marjana tista, ki mi je dala glas, ne glede na to, da sem priden, saj če ji nekdo piha na dušo, se kar topi. Marjana je res ena gospa, ki hitro vse razširi med tekmovalce, ni vredna zaupanja in pri svojih letih ne zna razmišljati z svojo glavo. "

Anja Malešič je na glasovanju povedala, da je Stanislava do takrat spoštovala, a jo je razočaral, ker naj bi lagal, da želijo nominirati Marjano. Maja naj bi si jo želela imeti za nasprotnico, saj da je šibkejša, Nik pa naj bi lobiral za glasove. Glava družine je to zanikal, Stanislav pa je vztrajal, da je Marjani povedal po resnici, a je družina to obrnila proti njemu. Stanislav: "Anja je klan Tima in Tamare, in če so se ti trije taktizerji spravili skupaj, so zbirali glasove, Marjani povedali par lepih besed, pa čeprav so to bile laži, in že so imeli glas na svoji strani. Anja me je spoštovala predvsem kot pridnega in nekonfliktnega. Jaz mislim, da je nisem razočaral, ampak kakor so ji v klanu naročili, tako je ravnala, ker ne zna razmišljati z svojo glavo. Počutili so se ogrožene, zato so igro obrnili sebi v prid, pa čeprav z vsemi namazanimi lažmi in lepimi besedami. Vsak si želi lahkega nasprotnika, tudi Nik je lobiral, da ne bi bila Maja prva dvobojevalka. Mislim, da sem dokazal, kakšen človek sem in kdo tukaj spletkari in laže."