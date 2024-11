Stanislav po neverjetnem preobratu porazil Žana

Tim Novak in Tjaša Vrečič sta drug pri drugem poizvedovala, ali sta našla skrivno sobo in morda še kaj več. Tim je bil prepričan, da je tekmovalka razvozlala uganko: " Tjaša je tukaj za zmago, je zelo pametna, zelo taktizira, zelo je inteligentna, ima svoj klan, tako da zagotovo nekaj ve. 100-odstotno, ker njej ne bi dalo miru, tako kot meni ne. " Tjaši pa se je zdelo, da so Tim, Tamara Talundžić in Anja Malešič v vsakem primeru v prednosti, saj so trije, ona pa je sama. Korak pred njimi pa je bila, ker nihče izmed njih v prihodnjem tednu ne bo postal glava družine. Vsaj tako je bila prepričana.

Tjaša je v Kmečkem listu prebrala: 'Skrivnost, ki te lahko pripelje do finala, res obstaja.' Sklepala je, da bo prihodnji teden odločilen, zato je upala, da bo Žan Hronek uspel prepričati Stanislava Travnikarja , naj ga v primeru poraza imenuje za glavo družine. Tjaša: " Res je to pomembno. " Želela pa si je, da bi domov šel Žan, da bi tako postala glava družine. Bila bi namreč zaščitena, poleg tega bi odločala o hlapcu in dekli.

Naloga znova opravljena

Gospodarica Nada ni bila najbolj zadovoljna s stopnicami, ki so vodile na oder. Nada: "Stopnice so takšne, kot da bi šli v kokošnjak." Na odru je manjkal napis, pogrešala je tudi okrasitev. Vrt bi morali zaliti, končno pa je bila zadovoljna s tem, kako so tekmovalci poskrbeli za pujse, pa tudi za vse ostale živali. Nada: "Ni kaj, se kar premika." Ocvirke je pohvalila kot odlične, mila so lepo dišala in so se ji zdela čudovita. Nada: "Vsepovsod je nekaj napak in te napakice se naberejo." A je odločila, da družina ostaja v hiši, poleg tega jo bo bogato nagradila.

Žan izbere spretnost

Natalija Bratkovič je v areni naznanila, da bo izrednih razmer kmalu konec, a je Tim pričakoval veliko lobiranja, taktiziranja in kakšen nož v hrbet. Družini sta se pridružila dvobojevalca in Stanislav je bil ponosen, ker mu je uspelo priti tako daleč. Žan je kot drugi dvobojevalec imel prednost, saj je izbiral vrsto boja. Odločil se je za spretnost, zato sta se s Stanislavom pomerila v dvoboju v več fazah. Začela sta z zavezanimi nogami in zaklenjenimi rokami. V areni sta morala najti pravi ključ, da sta se lahko osvobodila. V drugi fazi sta morala prežagati hlod, da bi prišla do vreče s kovinskimi krogi. Z njimi sta morala dvigniti tri zapornice.

Stanislav po neverjetnem preobratu do zmage

Žan je imel neverjetno srečo, saj je takoj uspel najti pravi ključ. Odklenil je skrinjo in se dokopal do žage in nato še do vreče s krogi. Začel je s prvimi meti in uspelo mu je prevesiti prvo zapornico, medtem pa je Stanislav našel pravi ključ. Odklenil je skrinjo, dobil žago in s hitrostnim žaganjem prišel do vreče s krogi. Žan je nato prevesil drugo zapornico, a je Stanislavu uspelo drugo za drugo prevesiti vse svoje zapornice. Stanislav je bil ponosen nase: "Zmagal sem, največji kamen se mi je odvalil od srca."