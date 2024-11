Stanislav Travnikar: Od taktike nimaš kaj na krožnik dati

Maja Triler ni dobro sprejela dejstva, da je postala prva dvobojevalka. Med izborom njenega nasprotnika je bila zelo kritična, med drugim je povedala, da Stanislav Travnikar ne razume igre in da delo ni najbolj pomembno oziroma na prvem mestu. Stanislav se z njo ne strinja: " Mislim, da nihče na tem posestvu ni dobro sprejel tega, da je postal dvobojevalec, sploh pa Maja. Maja je na kmetiji velika taktizerka in misli, da ima vse vajeti v svojih rokah, ampak palica ima vedno dva konca. Za Majo delo res ni na prvem mestu, kvečjemu taktiziranje, zame je pa pač delo na prvem mestu. "

Delo je za 39-letnika iz Podgorja pir Pišecah velika vrednota in s svojim sodelovanjem v šovu je želel gledalcem pokazati, da se na kmetiji tudi dela, ne samo taktizira. Stanislav: "Resda ne razumem najbolje igre, ampak lahko povem, da sem pošten človek, da se s poštenim delom daleč pride. Na prvem mestu pa je na kmetiji vedno delo, pred vsem ostalim, da se poskrbi za živali in posestvo samo. Tako da z Majo se ne strinjam, da ne razumem ige, ampak sem kmečki fant in vem, kaj pomeni delati. Zame sta vedno na prvem mestu poštenost in delo, kar sem tudi dokazal."

Maja je tudi komentirala, da Stanislav samo izpolnjuje naročila, za koga je treba glasovati, da torej ne razmišlja s svojo glavo. Stanislav: "Glede na to, da je zame na kmetiji na prvem mestu delo, in ne taktiziranje, kajti brez dela ni opravljene naloge, če ni opravljene naloge, pa tudi ni nagrade. Je očitno ostalim vseeno, ali se dela ali pa se ne dela. Glede na to, da niso veliko delali, pa so bili vedno prvi pri krožniku, ampak od taktike nimaš kaj na krožnik dati. Igra je igra, delo je delo, ampak vedno sem glasoval, tako kot sem mislil, da je prav. Če lajaš z volkovi, moraš lajati do konca, pa čeprav ni vedno vsem pogodu. Nisem izpolnjeval naročil za glasovanje, kot pravi Maja, ampak, a je res samo Maja velika taktizerka? In očitno mora biti po njeno? Prenesti je treba tudi poraz, da ni vedno vse tako, kot si želiš." Če bi glasoval po njeno, seveda ne bi bilo težav, še dodaja.