Stanislav Travnikar: Znani obrazi ne bodo deležni posebne obravnave

Nova sezona Kmetije bo s Stanislavom Travnikarjem pridobila par delavnih in izkušenih rok. Poprijeti namerava za vsako delo in sotekmovalcem predajati znanje, obenem pa vsakomur povedati, kar mu gre.

39-letni Stanislav Travnikar iz Podgorja pri Pišecah je, kot pravi sam, kmet po srcu in duši: "Od majhnega živim na kmetiji, v bistvu sem zrasel v tem 'kmečkem duhu', zato so mi vse te stvari domače in všeč." Njegov moto je 'delo krepi človeka' in na vprašanje, kako bi se opisal s tremi besedami, je naštel: "Delaven, delaven, delaven." Po svoji delavnosti je bil še kako znan veteran Kmetije, Franc Vozel, ki ga Stane prav dobro pozna, pa čeprav nima veliko časa za posedanje pred televizorjem. Stanislav: "O, vem, kdo je Franc Vozel ... Upam, da mi bo uspelo biti vsaj malo njemu podoben, kar se dela tiče. To pomeni, da bom poprijel za vsako delo in tudi koga drugega kaj naučil, če bo treba."

Stanislav Travnikar je kmet po srcu in duši. FOTO: POP TV icon-expand

Ali bo ostalo kaj časa za taktične igre, bomo še videli, je pa izbranka njegovega srca prepričana, da je idealen kandidat za šov. Prav ona ga je tudi prijavila k sodelovanju. Stanislav: "Velikokrat sva se hecala na to temo in nisem si mislil, da me bo res prijavila. Ko pa sem izvedel, da me je in da sem celo izbran za nadaljnje avdicije, sem si rekel: Zakaj pa ne? Pa da vidimo ..."

Vsekakor bo zanimivo videti, kako se bo znašel v pisani druščini tekmovalcev iz vse Slovenije. Njegova lastnost je namreč iskrenost in ljudem vse pove v obraz. Pa bo morda kaj bolj zadržan do znanih obrazov, ki bodo med tekmovalci? Stanislav: "Ne glede na to, ali so znani ali ne, moj odnos do njih se ne bo razlikoval. Vsem in vsakomur bom povedal, 'kar mu gre', ne glede na to, ali je znan ali ne. Navsezadnje bomo DRUŽINA in prav je, da si povemo, kar mislimo in čutimo."

Stanislav Travnikar: "Navsezadnje bomo DRUŽINA in prav je, da si povemo, kar mislimo in čutimo." FOTO: POP TV icon-expand