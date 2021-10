Stanka o obnašanju nekdanjih sotekmovalcev: Sramota za celo državo

Stanka Tokić je ženska, ki ne klone pod težo življenjskih izzivov. Potem ko je izgubila moža in ostala sama s svojo posvojeno hčerko, je doživela novo razočaranje: “ Po sedmih letih od moževe smrti je v moje življenje vstopil človek, ki se je poigral z mojimi čustvi, a sem še pravočasno ukrepala. ” Nato je zbolela za rakom na pljučih in letos maja zaključila s terapijo. Sledila je prijava za sodelovanje v Kmetiji : “ Življenje gre naprej, jaz se ne predajam. ”

A njen cilj nista bili zmaga in denarna nagrada, temveč spoznati življenje in delo na kmetiji. Ko sta z Mario Arko odšli v kajžo, je svoji nasprotnici povedala, da ne bo dala vsega od sebe, saj se je morala vrniti domov. Stanka: “Hčerki sem morala priskrbeti dokument za pripravništvo s Hrvaške. Saj sem jo tam posvojila in živela do leta 2015.” Marii je takrat zaupala, da jo bo imenovala za glavo družine: “Da se bo s tem klobukom lažje vrnila in uprla družini, ker so ji nekateri neutemeljeno očitali marsikaj in bili tudi žaljivi. Čutila sem, da mi ne verjame, saj so jo nekateri člani družine razočarali in je tudi ona želela domov.”

Stanka pravi, da jo je med bivanjem na posestvu razjezilo kar nekaj dogodkov: “Pritisk so mi dvignili fantje, ko so očitali Marii, da ni kruha, ki so ga pred tem sami pojedli. Predvsem pa tudi Aljažev izbruh, da je sama pojedla jabolko, ne da bi ga delila z ostalimi. V spominu mi je ostala Majda po pitju kave in kajenju ter ogovarjanju. Mladim se je prilizovala s tobakom, ki ga je bilo vedno premalo. Tudi Franc mi je ostal v spominu, saj je kot veter, nikoli ne veš, iz katere strani bo zapihal.”

Stanka pravi, da je s težkim srcem spremljala dogajanje v oddajah, potem ko se je Maria vrnila na posestvo: “Zelo težko je bilo gledati, koliko žalosti je bilo v njej, ko je prebrala pismo. Žal nihče ni pristopil in se opravičil, le glave so povesili. Vse to je sramota za celo državo. Počutim se krivo, ker sem jo s klobukom predala krvoločnim zverinam ... Nisem pričakovala, da bodo tako brezčutni in brez vsakršnega spoštovanja do ljudi.”