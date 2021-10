Ambrož pripravljen na velik korak z Nino

Najprej je bila iskrica, nato pa je vzplamtel pravi ogenj med Ambrožem in Nino. Čeprav sta vsak na svoji strani ograje, to očitno kljub vsem spletkam drugih tekmovalcev in polenom, ki jima letijo pod noge, ni preveliko breme za njuni srci.

Ambrož je ugotovil, da na Nino ne more več gledati kot na prijateljico. Sklenil je, da jo povabi na zmenek na ograjo in prosil Stanko, naj mu pomaga pri pripravah. Najprej ga bo obrila, pomagala mu bo nabrati šopek in svetovala, kako poklekniti. Med Nino in Ambrožem je očitno tista prava kemija, žal pa kemije ni med drugimi člani družine na posestvu.