Stanka poraženka dvoboja, gostje postali enakovredni tekmovalci

V areni je po dvoboju s Stanko Tokić slavila Maria Arko, a je bila njena zmaga zaradi slabih odnosov s sotekmovalci grenko-sladka. Stanka je pred odhodom s posestva izvedela, da se je njena pot končala, a le zaenkrat. Gostom pa je uspelo ugotoviti pravo kombinacijo, s katero so odprli škatlo, s tem pa postali enakovredni tekmovalci.

Zadnji namig za goste Četverica gostov je imela čas samo še do konca dvoboja, da ugotovi pravo kombinacijo in z njo odpre škatlo. V zadnjem sporočilu je pisalo: “To so vaše zadnje ure. Če škatle ne odprete do konca dvoboja, bodo vrata kmetije za vas ostala zaprta. Še zadnji namig. Smo v središču dogajanja. Vidimo vse, a ničesar ne vemo.” Vendar niso dobili nobene prave ideje, kako naj si razlagajo te besede.

icon-expand Gosti so dobili zadnji namig, a nobene prave ideje. FOTO: POP TV

Stanka spregovori o bitki za življenje Stanka je uživala v lepem jutru, kajti narava jo pomirja in ji hrati daje energijo. Priznala pa je, da je malce na trnih in da je razpeta med domom in posestvom. Stanka: “Sem velika borka, tako da prepustila se ne bom brez borbe.” Razkrila je tudi, da je premagala pljučnega raka, kar ji je vlilo novih moči in življenjskega zagona. Stanka: “Za areno sem pripravljena fizično in psihično. Z borbo v areni želim dokazati, da v življenju ne smeš nikoli pasti, ampak moraš iti naprej in se boriti.”

icon-expand Stanka je prava borka. FOTO: POP TV

Maria meni, da predstavlja močno konkurenco sotekmovalcem Maria je bila prav tako pripravljena na areno, saj je v kajži našla svoj notranji mir. Sklepala je, da bo družina najbolj vesela njenega odhoda, saj v njej vidijo močno tekmovalko in se je bojijo. “Drugačna sem. Malo so postali plašni,” je premišljevala. Dogajanje na posestvu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, VOYO pa vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. 'Šla bom tja, odprla to škatlo, pa magari z zobmi' Gostje so kovali načrt, kako bi se dokopali do vstopnice na kmetijo. Nina je bila borbeno razoložena: “Za mene opcija, da grem domov, ne pride v poštev. Šla bom tja, odprla to škatlo, pa magari z zobmi in zadnjimi koščki svoje moči.” Mattia prav tako: “Danes je zadnja možnost. Vse mora biti 100-odstotno.” Niso pa vedeli, da je Ambrož dodatno zavaroval škatlo in jim otežil delo. To so ugotovili, takoj ko so se med dvobojem prikradli na posestvo.

icon-expand Borbena Nina FOTO: POP TV

Zarota proti starejšim? Maria je v areni povedala, da delo na kmetiji ni tako zelo pomembno kot sama tekmovalnost. Ustvarjajo se namreč klani, ki odločajo o razpletu igre, in mlajši tekmovalci so po njenih opažanjih naredili načrt, kako bi izločili najbolj moteče člane. Lina je ob tem povedala, da se tudi mlajše tekmovalke znajdejo v kuhinji in da so bolj sposobne in močne. Majda se je strinjala: “Tudi v realnem življenju moraš predati kmetijo mlajši generaciji.” Stanki je zamerila, ker naj bi izjavila, da se druži z mladimi, da bi se zavarovala, a Stanka je to zanikala: “Ne želim ogovarjati nikogar, nisem taka oseba.” Bi se Maria morala prilagoditi? Aljaž je povedal, da niso krivi za to, da se Maria ni ujela z njimi. Po njegovem mnenju bi morala sama poskrbeti za to, da bi se vključila v družbo. Ambrož je bil mnenja, da se morda ne zmore prilagoditi, ona pa je poudarila, da je prišla odprtih rok na druženje, bila je pripravljena na akcijo in sodelovanje, a so jo zavrnili. Povedala je, da bi jim lahko bila mentorica, a da se v takšnih situacijah raje odmakne.

icon-expand Voditeljica Kmetije, Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Stanka izbere spretnost Stanka se je odločila za dvoboj v spretnosti. Pomerili sta se v igri kmečka pamet. Na eni strani arene sta ju pričakali dve mizi z lonci, pod katerimi so se skrivali različni predmeti, ki jih najdemo skoraj na vsaki kmetiji. Na drugi strani arene sta bili dve številčnici. Prebiti sta se morali čez ovire in prešteti število predmetov pod lonci, nato pa število vnesti v številčnico. Pred vnosom sta se morali dvakrat zavrteti okoli palice. Maria zmaga, Stanka domov z veseljem Maria se je prva prebila do številčnice , a se je vrnila k mizi z lonci, ter se znova lotila štetja. V nadaljevanju sta se morali obe tekmovalki večkrat vrniti na začetek, kar je bilo ob silni vročini izjemno naporno. Na koncu je Marii le uspelo odpreti skrinjo in priti do kladiva, s katerim je razbila vrč. Priborila si je dodaten teden na posestvu, Stanka pa se je morala posloviti. Stanka: “Z veseljem sem prišla, še z večjim veseljem pa grem domov.” Tekmovalcem je zaželela, da bi pridno delali še naprej in da bi opravili vsako nalogo. Maria je tekmovalcem namenila besede: “Naj se pustijo presenetiti.”

icon-expand Objem po dvoboju FOTO: POP TV

Gostje uradno postanejo enakovredni tekmovalci Gostje so medtem ulovili zadnje minute in našli pravo kombinacijo, s katero so odprli škatlo in s tem vrata kmetije. Odpravili so v areno, in ko so novico sporočili tekmovalcem, ti niso bili videti pretirano presenečeni. 'Že misel na to, da nisi zaželjen, ni prijetna' Maria je imela po zmagi domotožje: “Tudi če se odločim in tukaj ostanem, bo zame še trši boj kot je bil ta teden, ki je za mano. Že misel na to, da nisi zaželjen, ni prijetna.” A tudi novi tekmovalci niso bili deležni najbolj tople dobrodošlice s strani Ambroža, Gina in Aljaža.

icon-expand Gostje so postali enakovredni tekmovalci. FOTO: POP TV

Tamara in Ambrož se pogovorita z Mario Maria in Tamara sta se po vrnitvi iz arene pogovorili. Maria je povedala, da jo je s svojimi besedami prizadela, Tamara pa se je branila: “Jaz nisem tak človek, da bi bila do koga nesramna.” Maria: “Ampak si bila.” Tamara je opravičevala, češ da se nista ujeli. Počutila se je grozno, saj si je želela, da bi se vsi imeli lepo. Tudi Ambrož je Marii segel v roko, izrazil je željo, da bi se bolje razumeli: “Jaz priznam da sem bil malo agresiven.” Povedal je, kaj ga je razjezilo, Maria pa ni bila prepričana, da jo je razumel: “Ne sodi človeku, dokler ga ne spoznaš.” Pismo tudi za Stanko Stanka je pred odhodom s posestva napisala pismo, v katerem je imenovala novo glavo družine. A tudi strici iz ozadja so imeli pismo zanjo. V njem je pisalo: “Tvoja pot na kmetiji se je zaključila. Zaenkrat ... Naberi novih moči, kmalu jih boš potrebovala.” Prišla je do zaključka, da si bo novih moči nabrala doma pri svoji družini. Kmetija bo vnovič na sporedu v ponedeljek ob 21. uri na POP TV, že dan prej pa si jo lahko ogledate na VOYO.