Stanka razkrila nov par na posestvu, to sta Mattia in Polona

Stanka je na dan četveroboja za superfinale letošnje Kmetije zaželela dobro jutro zaspancem in nadaljevala: "Celo noč seksamo, zdaj pa ne morete vstati." Karin : “ Jaz nisem, pa tudi če misliš ... “ Stanka jo je ustavila: “ Ne ti. V naši sobi. Gori. Dva para … Veš, kako je to bilo hudo. Težko dihajo gori. Nina pa pravi: “Jaz bom spala, jutri je mogoče arena.” Jaz sem rekla: “Prej boš dala, prej boš spala.” ”

Nina je Stankine navedbe brez težav potrdila: "Za nami je bila zanimiva noč. Res je, da nas čaka arena, ne vemo, kaj bo in glede na to, da nimamo veliko dela, moraš nekje vaditi spretnosti. In pač vadiš v postelji."

Ambroževa kraljica je še dodala: “Bilo je zelo zanimivo v zgornjem nadstropju, kjer smo bile določene štiri osebe. Ločene! Ločene štiri osebe!” Stanka je dotične osebe tudi imenovala: “Tam Polona in Mattia in onadva (Ambrož in Nina), jaz pa doli sama. Pa vsi težko dihajo.” A je Polona za razliko od Nine vse mirno zanikala: "Ja, sama sem spala … Res sem sama spala!"