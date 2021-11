Stanka: Vsi so taktizirali in igrali zahrbtno

Stanki, ki je v šovu Kmetija velik del boja za glavno nagrado bila v hiši v gozdu, marsikdo očita, da je pretiravala s taktiziranjem in zahrbtno igro. Kako pa na to gleda Stanka?

V četveroboju je prva izpadla Stanka in zanjo se je boj za glavno nagrado v šovu Kmetija zaključil. Dogajanje, tega lahko spremljate tudi na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje, je bilo za Stanko precej pestro predvsem po tem, ko je prvič izpadla in se ji je ponudila priložnost, da se vrne. Povprašali smo o taktiziranju in odnosih, ki so vladali v šovu.

icon-expand Stanka Tokić je dokončno izpadla v četveroboju. FOTO: Ana Gregorič

Najprej čestitke za dobro in spretno igro. V začetku šova ste delovali nekoliko plahi, zadržani, a pozitivni. Šov ste kmalu zapustili, nato pa so vam strici iz ozadja ponudili možnost, da se vrnete na Kmetijo. Kako ste se počutili? Na kmetiji sem bila zadržana, ker je hčerka za pripravništvo potrebovala dokument iz inozemstva, zato sem želela čim prej domov. V kolikor ne bi dobila dokumenta po pošti, bi morala osebno iti v inozemstvo. Po areni sem bila presenečena, ko sem prebrala pismo stricev iz ozadja, saj je pisalo, da se bom v kratkem vrnila. Ob prihodu v hišo v gozdu sta najprej bivali z Janom in Ambrožem. Zdi se, da ste bili razočarani nad Ambrožem. Ko zdaj pogledate nazaj – se vam še vedno zdi, da vas je namerno izdal? Z Janom sva prišla v hišo v gozdu, kjer naju je pričakalo pismo z nalogo, da ostaneva skrita pred člani na posestvu. Ambrož nama je obljubil MOLK. Vsak dan sva bila oprezna in se uspešno skrivala. Nato se nam je pridružil Anže in obljubil, da naju ne bo izdal. Bivanje v hiši je bilo uživanje, kot na dopustu. Tekmovalci s kmetije so imeli nalogo pokositi travnik, ki je bil par metrov od naše hiše, zato je bilo skrivanje naporno in sva z Janom morala biti zelo previdna. Ambrož je imel dolg jezik in zato sva padla nalogo. Kazen je bila, da vsak teden eden od nas zapusti hišo in gre domov. Imela sem imuniteto, Jan je prosil, da ga pošljem domov. Želela sem, da izdajalec gre, ne pa Jan. Nisem uspela prepričati Jana, da ostane. Po odhodu Jana se nam je pridružila Polona. Ker sem želela čim prej se maščevati, sem s težkim srcem obljubila Anžetu in Ambrožu, da pošljem domov Polono, v kolikor bom imela imuniteto. Bila sem vesela, da smo Ambroža poslali domov, saj sta to želela tudi Anže in Polona.

icon-expand Igra je bila polna taktik, a Stanka se ne počuti krive.

V hiši v gozdu je bilo veliko taktiziranja. Vam to sicer uspeva tudi v zasebnem življenju? Vse spletke in igre so dovoljene samo njim, mene pa obsojajo. Le čemu se čuditi, saj so vsi taktizirali in igrali zahrbtno. Ne počutim se nič kriva, saj je (Ambrož, op. p.) izdal Jana in mene. Bil je zelo razočaran, ker mi je verjel, ampak naj vidi, kako sva bila midva z Janom razočarana. Po odhodu Ambroža je prišel k nam Matija. Do mene sta prišla Polona in Matija s prošnjo, da pošljem domov Anžeta, če bom spet dobila imuniteto. Seveda sem obljubila, čeprav sem že imela dogovor z Anžetom, da sem na njegovi strani, saj je dokazal, da zna skrivati skrivnost in naju z Janom ni izdal kot Ambrož. Želeli ste domov … Bližal se je dan, ko bo moral nekdo domov, prav tako pa tudi dan mojega pregleda v Ljubljani na onkološkem. Prosila sem, da mi uredijo na posestvu, da ne dobim imunitete, da lahko grem domov. Ker pa sem že tretjič imela imuniteto, je bilo spet na meni, da pošljem nekoga domov. Seveda sem poslala Matijo, kar je Polona zamerila.

icon-expand Družina in prijatelji so se na Stankin nastop odzvali poziivno. FOTO: POP TV