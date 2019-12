Danijel najde dragoceno sporočilo, namignila mu je Ljubica

Tekmovalci so kljub nevšečnostim uspešno opravili tedensko nalogo. Med zabavo, ki je sledila, je Danijel Frigelj našel novo sporočilo stricev iz ozadja, ki bo morda vplivalo na potek igre v finalnem tednu šova.

A je to? Člani porote so se odločili, da bodo pomagali tekmovalcem pri tedenski nalogi. Goran in Bojan pa sta se šalila na njihov račun, ko so se mučili z nalogo. Njihovo delo je Bojan primerjal z risanko A je to! in cirkusom. Za Bojana so bili vsi ‘šleparji’, predvsem Rene se mu je zdel primeren kandidat za izločitev.

Goran in Bojan sta se zabavala FOTO: POP TV

Lucija trpi zaradi Denisa Lucija je zaupala Damjani, da še vedno čuti simpatije do Denisa. Damjana je povedala, da bi jo vse skupaj že minilo, če bi bila na njenem mestu, saj ji Denis sploh ne vrača čustev. Damajana: "Ne morem je razumeti. Mogoče pa jo to še toliko bolj privlači, ali kaj." Lucija je pojasnila: "Jaz imam še vseeno neka čustva do njega. Ne moreš tega kar tako ugasniti." Zavedala pa se je, da bo morala nanj pozabiti, saj iz te moke ne bo kruha.

Srčne bolečine FOTO: POP TV

Luka izzvan, a do zaroke ni prišlo Luka Lampret je bil še zadnji tekmovalec, ki je dočakal obisk svojih najdražjih. Ob njihovem prihodu je zajokal, najprej pa je padel v objem dekletu Marini. Luka: "Nisem si mislil, da sem taka jokica. Ampak ko po dveh mesecih in pol, nekaj takega, srečaš svoje domače, je to nenormalen občutek." Partnerica njegovega brata ga je izzvala, naj na pomolu zaroči svoje dekle, Jan pa se je držal za glavo, češ da je zaroka pri 21-ih letih nehumana in pravo mučenje.

Objem, ki si ga je Luka tako zelo želel FOTO: POP TV

Smola za družino Tilen se je jezil, ker se je le peščica tekmovalcev trudila z nalogo. Reneja in Marjane denimo ni bilo na spregled. Sara se je strinjala: "Nas je polna hiša in nihče ne dela nič. Sami sebi delamo sramoto. Kaj bo, ko pride Nada, jaz ne vem. Potem pa bi vsi radi imeli nagrado." Poleg tega so imeli veliko smolo, njive niso mogli zorati, maketa Žuže pa se jim je podrla. Tilen je bil prepričan, da jim ne bo uspelo, nakar je Bojan predlagal zasilno rešitev. Družina je končno stopila skupaj, da bi dokončali, kar se je dokončati dalo.

'Žuža' je klonila pod lastno težo FOTO: POP TV

Gospodarica oceni, da je naloga opravljena Jan in Tilen sta bila ob prihodu gospodarice Nade poklapana, a je izkušena kmetica hitro ocenila: "Na vreme ne moremo vplivati, če delamo njivo v mokrem, naredimo absolutno več škode, kot koristi." A je še dodala: "Ampak pravi kmet mora velikokrat pogledati v nebo in oceniti vreme, da lahko delo naredi pravočasno." Čudila se je nad improvizirano maketo, ki naj bi bila podobna Žuži. Pozitivno je bila presenečena, ker so pospravili ves gnoj in vrt pripravili na mirovanje. Nada: "Tukaj je lahko Nada samo tiho." Bila je ponosna nanje, saj so dokazali, koliko dela lahko opravijo s samo nekaj pari rok. Ocenila je, da je naloga opravljena.

Čestitke FOTO: POP TV

Danijel najde pismo Tekmovalce je po uspešno opravljeni nalogi presenetil odojek in ansambel Zaka pa ne z Ljubico Špurej Jazbinšek. Danijel se je tako poglobil v odojka, da je opazil skrito sporočilo. V njem je pisalo: "Dobro poslušaj tretjo pesem, ki zapoje jo vaša gostja. Prepoznal boš namig do nekega mesta, kjer ni več mosta." Jan ga je videl in ga je takoj začel spraševati o sporočilu, a mu Danijel ni želel ničesar povedati.

Namig je odpela Ljubica Špurej Jazbinšek FOTO: POP TV

Rene čuti napetost in sovraštvo Sara in Rene sta se odpravila v hišo v gozdu. Sari se je zdelo, da je Rene povsem zmeden in da ne ve, kje se ga drži glava. Ker ni vedel, kaj ju čaka v areni in kaj pripravlja porota, ga je stres povsem dotolkel. Rene je pojasnil, da čuti napetost in sovraštvo, vse to pa si preveč jemlje k srcu. V hiši v gozdu sta se čudila, ker so skoraj vsi izpadli tekmovalci po novem na strani dvojčkov.

Rene čuti napetost in sovraštvo FOTO: POP TV

Prihodnjič bo znano, kakšen namig je našel Danijel. Natalija bo imela za tekmovalce še eno novico, ki bo še kako pomembna v finalnem tednu. In kdo bo zmagovalec zadnje arene pred finalnim tednom? Ne zamuditejutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.