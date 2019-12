Kmetija: Jan je odločen, da se bo dvobojeval na vse ali nič

Za naziv zmagovalca in 50.000 evrov se potegujeta eden od dvojčkov Jan Klobasa in Luka Lampret.

Jan Klobasa je po dvoboju z Marjano Povše z lahkoto zasedel mesto prvega superfinalista. Ni skrival, da je to nov kamenček v mozaiku njegove briljantne taktike, ki je bil v tem primeru nekakšna bližnjica do superfinala. Janov nasprotnik Luka Lampret je v superfinalno areno prišel iz dvoboja z Renejem Šantićem. Da je premagal na videz močnejšega nasprotnika, je bilo presenečenje za dvojčka. Kdo izmed superfinalistov bo postal veliki zmagovalec šova Kmetija?

V šovu, katerega voditeljica je Natalija Bratkovič, smo lahko od samega začetka spremljali 19 tekmovalcev, ki so imeli enak cilj – zasloveti in osvojijo bogato denarno nagrado 50.000 evrov. Lansko leto je to uspeloFranku Bajcu, kaj pa letos?