Superfinalist Kmetije Aljaž Pušnik: Nisem stroj brez čustev

Aljaž Pušnik se ni okitil z nazivom zmagovalca Kmetije 2022, a je na posestvu pokazal svoje spretnosti, pa tudi čustveno plat. Nad njegovim dosežkom so navdušeni tudi njegovi najdražji, najbolj srečen pa je, ker je ob njem spet njegova Lina.

Porota te je poslala naravnost v superfinale, a je sprva vse kazalo, da bo vstopnico dobila Danijela. Ali te je odločitev porote presenetila? Odločitev me niti ni presenetila, ker sem slutil, da se Denis nagiba bolj k meni kot k Danijeli.

icon-expand Aljaž Pušnik je drugouvrščeni tekmovalec Kmetije 2022. FOTO: POP TV

Bil si zadovoljen, ker je v superfinale uspelo priti Tomu. Med odločilnim dvobojem sta bila sprva tudi zelo izenačena, nakar je bil na vrsti bazen s slamo. Tam si izgubil veliko časa. Ali si se takrat začel zavedati, da te lahko to stane zmage? Seveda sem bil zadovoljen, da sva se v superfinalu pomerila s Tomom, ker smo skupaj začeli in končali. Med samim dvobojem se niti nisem obremenjeval, da je v prednosti, in sem se trudil, dokler sem imel čas. Sledila je sestavljanka, pri kateri sta morala s Tomom pokazati svoje znanje. Ali ti je Danijelin namig prišel prav? Mogoče mi je namig, ki mi ga je dala Danijela, prišel prav, ampak po drugi strani pa je bilo dosti vprašanj, na katera bi znal odgovoriti tudi brez namiga. Tom se je na koncu okitil z nazivom zmagovalca Kmetije 2022. Ob koncu dvoboja si bil videti precej utrujen, zagotovo tudi zaradi napornega finalnega tedna. Kako si se počutil v tistem trenutku? Bil sem utrujen, mogoče malce razočaran, ampak sreča je bila na Tomovi strani in zasluženo je zmagal. Zmaga in denarna nagrada ti nista bili usojeni. Katere ostale dragocenosti pa si odnesel s posestva? Tudi če nisem zmagal, mislim, da sem pokazal svoje spretnosti, kaj znam in kaj zmorem, in tudi to je nekaj.

icon-expand Med delom z Denisom Kunštekom, dva para pridnih rok. FOTO: POP TV

V predstavitvi si povedal, da si se prijavil, da bi popravil lansko napako. Kaj si imel v mislih in ali si napako tudi popravil? Moj namen je bil prikazati se v malo drugačni luči, ne samo med taktiziranjem, ker imam veliko drugih, boljših lastnosti. Sotekmovalci so se največkrat obregnili ob tvojo eksplozivnost. Aneta je izjavila, da bi moral poiskati vzrok temu, nato pa delati na sebi. Ali si že našel ta vzrok? Iskreno povedano, niti še nisem našel časa, odkar sem prišel s kmetije, da bi delal na tem, tako da ja, vzrok še ni odkrit.

Tako, kot so kritizirali tvojo eksplozivnost, so sotekmovalci hvalili tvojo delavnost, vodstvene sposobnosti, zmožnost motiviranja, pa tudi čustveno plat. Večkrat si z majhnimi pozornostmi in odločitvami pokazal, da se za robato zunanjostjo skrivata mehko srce in skrbna duša. Konec koncev, tvoja mama je imela prav, ko te je pohvalila kot 'fejst' sina, kajne? Po mojem mnenju ima vsak svoje prednosti in slabosti, prav tako tudi jaz, in lahko je bilo videti, da nisem nek stroj brez čustev, ki samo tolče po ljudeh.

icon-expand Pokazal je tudi svojo čustveno plat. FOTO: POP TV

Kako pa so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v tekmovanju in osvojeno drugo mesto? Bili so veliko bolj zadovoljni kot lani in seveda so bili veseli, da sem prišel tako daleč in da je tudi to velik dosežek. V glavnem navdušenje. Ko smo že ravno pri najdražjih, kakšno je bilo tako zelo pričakovano srečanje s tvojo drago Lino? Ko sva z Lino spet prišla skupaj, sem bil najbolj srečen, da je spet ob meni in da lahko naprej piševa svojo zgodbo. Na posestvu si govoril o poroki in družini. Kdaj vama bodo zapeli poročni zvonovi? Tega, kdaj bodo zazvonili poročni zvonovi, vam ne znam napovedati, ker je stvar precej sveža, in mislim, da se bo vse zgodilo ob pravem času. Po poklicu si trgovec. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Za prihodnost niti nimam nekih načrtov, rad imam ustaljeno življenje, tako da bom še naprej delal v domači trgovini, če pa se prikaže kakšna poslovna ideja ali priložnost, jo bom pa seveda zagrabil.

icon-expand Aljaž ima rad ustaljeno življenje, še naprej bo delal v domači trgovini. FOTO: POP TV