Superfinalisti letošnje Kmetije so Tilen, Nina in Karin

Predzadnje jutro na posestvu je minilo v znamenju pogovorov o nočnem dogajanju in počutju štirih finalistov. Tjaša je bila sproščena, a jo je zanimalo, kaj jo čaka pred superfinalom. Gino in Mattia pa sta si želela še enega obiska Natalije Bratkovič , da bi si na njej odpočila oči.

Kralj in njegova kraljica sta se ukvarjala tudi z zasebnimi stvarmi. Ambrož je razkril, da je Nina pred dvema dnevoma ob dveh zjutraj končala njuno zvezo. Vznemiril jo je pogovor med njim in Romano , ki mu je želela prisostvovati. A sta se očitno spet spravila, saj sta imela vročo ‘nočno izmeno’. Ambrož je povedal, da se zaradi Nine ne namerava izolirati od sveta ali se ne pogovarjati z drugimi. Svoji dragi je očital, da pogreva stare stvari, ona pa je začela sumiti, da je v govoricah o njegovih romantičnih prebegih kaj resnice. Je pa zanikala to, da naj bi končala njuno zvezo.

Tekmovalci so končno dobili Natalijino pismo, v katerem je njih in porotnike povabila v areno: “Čas je, da nadaljujemo borbo za glavno nagrado.” Tjaša je postala nervozna, Ambrož pa je bodril svojo Nino, ki si je želela odhoda domov in je povedala, da se bo predala, če bo tako začutila. Karin je bila radovedna in na trnih, a se je videla v superfinalu. Porotniki pa so zbudili Franca, ki je to jutro sladko spal. Hitro so ponovili, kar so se dogovorili glede morebitnih dvobojev, nato pa so se odpravili v areno.

Resnica v areni

Polona je v areni povedala, da je razočarala porotnike, ki so njej v prid oblikovali trojice. Igra ji je bila obenem pisana na kožo, a vsega tega ni izkoristila. Polona: “Priznam svojo krivdo.” Romana ni bila žalostna, ker je izpadla tik pred finalom: "Jaz se bom znašla tudi brez te nagrade v življenju." Dodala je, da bo nagrada drugim finalistom verjetno prišla bolj prav, in pojasnila, da sta z Ambrožem razčistila stvari in da se mu je opravičila. Romana: "Upam, da je moje opravičilo sprejel. Več pa ne moreš narediti.” Ambrož pa je povedal, da če kozarec vržeš na tla in ga sestaviš, ni več takšen, kot je bil. Dodal je, da bo moralo preteči veliko časa, da bo Romana znova pridobila njegovo zaupanje.