Superfinalisti so Tim Novak, Stanislav Travnikar in Nik Triler

Finalisti so bili z mislimi pri dvobojih za superfinale. Tim Novak , ki ga je čakala borba s Tjašo Vrečič : "Tjaša je zelo močna punca, zelo je spretna, zelo dobro razmišlja, tako da bo zelo težka borba danes, ampak jaz bom dal vse od sebe." Nik Triler , ki si je za nasprotnico izbral Tamaro Talundžić : "Tamara je žilava, trmasta, nepopustljiva nasprotnica, vedno da vse od sebe in pričakujem res en težek boj." Tjaša je povedala, da bo poskušala živčnost spreobrniti v adrenalin: "Še vseeno imam pa tisti svoj fokus, svojo mirnost in to se mi zdi, da je nekako moja prednost."

Vsi trije finalisti so morali najprej sestaviti dolgo palico, s katero so lahko z lesene konstrukcije spravili žakeljček. V njem je bil nož, s katerim so prerezali vrv, na kateri je visela vreča. V njej so bili deli žlebička, ki so ga morali postaviti tako, da je vodil od vodnega mlina do steklene posode. Slednjo so morali napolniti z vodo, šele takrat so lahko pohiteli po ključ do superfinala.

Vrstni red dvobojev so določili porotniki. Prva sta se spopadla Tim in Tjaša, ki je povedala: "Katerikoli od naju bo danes zmagal, si je to zaslužil. Naj zmaga najboljši." Tim je napovedal napet dvoboj, ki ga je videl kot superfinale pred superfinalom. Bilo ga je strah, saj je v lanski sezoni izpadel prav v tej fazi tekmovanja.

Natalija Bratkovič : "Po mnogih tednih zelo zahtevnih izzivov, čustvenih preobratov in seveda tudi nepozabnih trenutkov je napočil dan, ki nam bo zagotovo postregel s spektakularnimi boji naših finalistov. Vprašanje pa je, katera trojica bo danes pokazala dovolj poguma, spretnosti in seveda tudi želje po zmagi ter si s tem priborila ključe v superfinale." Nuša Šebjanič : "Mislim, da tudi če Tim danes ne zmaga, je že zmagal na kmetiji. Dobil je ključek do mojega srčka. Tudi če ga ne dobi za superfinale, je v redu."

Prvi ključ za Tima: Tjaša, oprosti

Tjaša je prva uspela sestaviti palico, a se ji je Tim hitro pridružil pri snemanju žakeljčka z lesene konstrukcije, kjer pa se mu je zataknilo. Tjaša je prva dobila žakeljček in prišla do noža. Prerezala je vrv z vrečo in lahko je nadaljevala s sestavljanjem žlebička. Tim se je medtem končno dokopal do žakeljčka in se lotil sestavljanja žlebička. Tjaša je medtem dokončala žlebiček in začela zlivati vodo. Kmalu zatem se ji je v tej fazi pridružil Tim, ki je tudi prevzel vodstvo, medtem ko se je Tjaša borila z utrujenostjo. Ko je Tim napolnil svojo posodo in stekel proti ključu, je obstala. Tim, preden je povlekel za vrvico: "Tjaša, oprosti." Postal je prvi superfinalist sezone. Tim: "Tukaj sem dokazal, da moraš biti trmast, da ne smeš obupati in zasluženo sem zmagal." Tjaša: "Res sem upala, da se preteklost letos ne bo ponovila. In se je."

Stanislav do ključa brez težav

Kot druga sta se spopadla Stanislav Travnikar in Anja Malešič. Finalist je bil ponosen nase, ker mu je uspelo priti do finala samo z delom in brez taktik. Prvi je sestavil kovinsko palico in hitro našel način, kako dobiti vrv z žakeljčkom. Dokopal se je do noža, osvobodil vrečo in začel sestavljati žlebiček. Medtem je Anja uspela dobiti vrv z žakeljčkom in nato še vrečo. Tudi sama je začela sestavljati žlebiček, a je Stanislav prvi začel z zlivanjem vode v stekleno posodo. S precejšnjim zaostankom je začela tudi Anja, a sprva ni prav nič vode prišlo do steklene posode, zato se je lotila popravljanja. Uspelo ji je, malce preden je Stanislav napolnil svojo posodo in pohitel po drugi ključ za superfinale. Bil je presrečen, Anja pa vesela, da je sploh prišla do finala.