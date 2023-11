Suzana gre v boj, Žan pa bo obsedeno iskal izdajalca

Grešna kozla Suzana Bajrić in Marcel Verbič se bosta nocoj spopadla za imuniteto in poraženec bo postal prvi dvobojevalec. Žan Simonič pa bo izgubil zaupanje do vseh sotekmovalcev, med katerimi bo vneto iskal izdajalca.

Žan Simonič po izboru drugega grešnega kozla ni več isti. Na vse načine bo poslušal ugotoviti, kdo ga je izdal, verjel pa ne bo več nikomur. Zaupal ne bo več niti svoji Suzani Bajrić in Mateja Šereg se bo čudila, kako lahko sploh dvomi vanjo. Mateja: "Žanu je bolj pomembno to, da ugotovi, kdo je dal ta dva glasova Marcelu. In ti njegovi scenariji vplivajo tudi na Suzano." icon-expand Žan Simonič bo obsedeno iskal izdajalca. FOTO: POP TV Tudi David Peter Sekirnik bo poskušal ugotoviti, kako je drugi grešni kozel postal Marcel Verbič. David: "Bom jaz Patricijo vprašal, če je še vedno z nami." Zasliševal jo bo tudi Žan: "Prisežeš na svojega otroka?" Patricija se bo uprla: "Zakaj moram jaz ves čas nekaj prisegati?" Ocenila pa bo: "Žan je velik igralec in zdaj ko mu nič ni jasno, on bo znorel." Kot bo naznanila Natalija Bratkovič, bo trg znova postal bojišče. Tam se bo namreč odvil drugi dvoboj grešnih kozlov, v tem tednu sta to Suzana in Marcel. Zmagovalec si bo priboril imuniteto, poraženec pa bo moral v areno kot prvi dvobojevalec. Ne zamudite nove oddaje 10. sezone resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.15 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO. icon-expand Kmetija FOTO: POP TV