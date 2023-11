Suzana je porazila Marcela, Žan je izgubil zaupanje vanjo

Žan Simonič se je odločil, da bo prednost, ki si jo je priboril v areni, obdržal zase. Žan: " Čeprav je ta odločitev morda sebična, mislim, da bi bilo neumno, da bi se odločil drugače. " Počutil se je namreč izdanega, še posebej od lastnega klana. Žan: " Čisto mogoče, da se bodo spravili name. In nekaj mi pravi, da bi mi ta prednost prišla še kako prav. " Pozneje je še naprej poizvedoval, kdo ga je pustil na cedilu. Žan: " Držal sem vse v rokah, vse niti. Nimam pojma, kje sem zdaj. Znašel sem se v slepi ulici. " Občutek pa je imel, da se tekmovalke združujejo proti moškim.

Žan je pozneje Suzani Bajrić povedal, da bo prednost obdržal zase, saj bo morda naslednji teden ogrožen. Še naprej pa je poizvedoval, kdo bi ga lahko izdal. Suzana mu je položila na srce, naj začne logično razmišljati in naj pri iskanju izdajalcev uporabi kmečko pamet. A ji Žan ni in ni verjel.

Suzana porazi Marcela, ki postane prvi dvobojevalec

Marcel Verbič je na trg prišel samozavesten, verjel je v svojo zmago. Suzana je bila za razliko od njega napeta in ni vedela, kaj naj pričakuje. Grešna kozla sta se pomerila v igri Babilonski stolp, v kateri sta morala sestaviti dvonadstropni stolp. Stebričke sta morala sestaviti iz različno velikih kosov, vsi pa so morali biti na koncu enake višine, to je 36 centimetrov. Suzana se je izziva lotila premišljeno in je kose najprej razporedila po velikosti in nato postavila stebričke, medtem ko se je Marcel kar lotil postavljanja kosov. Suzanina taktika se je izkazala za zmagovalno, saj je stolp tudi prva postavila.