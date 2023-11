Suzana: Ne vem, koliko časa bom še zmogla

Suzana Bajrić je zajokala, že ko je zagledala pismo svojih domačih. Izpovedala se je, da vse že zelo pogreša: "Rada bi jih videla in stisnila. Tako mi je težko tu brez vseh." Povedala je, da vsi navijajo zanjo in verjamejo vanjo, in dodala: "Po eni strani jih res nočem razočarati pa nočem odnehati, po drugi strani pa ne vem, koliko časa bom še zmogla."

Suzana je jokala še bolj, ko je prebirala spodbudne besede: "Ne dovoli, da bi te drugi spravljali v slabo voljo, ne dovoli, da bi se zaradi drugih počutila slabo. Ti si gospodarica svojih čustev in samo ti lahko vplivaš na svoje počutje." Na koncu se je zahvalila vsem, ki so ji pisali, in jim sporočila: "Zelo vas pogrešam in zelo vas imam rada vse."

