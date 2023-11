Suzana: Po ogledu vseh oddaj ne morem več biti tiho

Suzana Bajrić v zadnji areni ni zadrževala solz zaradi Žana Simoniča, temveč zaradi trnove poti, ki jo je prehodila v Kmetiji. Kljub razočaranju nad nekaterimi sotekmovalci, opravljanjem in zavistjo pa verjame, da bo na koncu zmagala pravica.

Za nadaljnji obstanek na posestvu si se borila z Davidom Petrom Sekirnikom. Napeto je bilo vse do konca, saj je o njegovi zmagi odločila ena sama točka. Pred tem ti je težave povzročala sestavljanka bika, ki je na videz lahka, ampak v resnici verjetno ni tako. Prvi boj sem dobila, in ko smo čakali na drugi boj, je bil David tako jezen, ker se mu ni zdelo pravično, da sem imela prednost. Vedel je, da se Pratike ni učil in da dejansko lahko izgubi. Videla sem, kako močno si želi ostati, čeprav je vedno govoril nasprotno. Pri sestavljanki me je tako bolela roka, da nisem mogla niti razmišljati. Vedela sem, da je na vrsti še Pratika, kjer ga lahko premagam, seveda v primeru, če se odločim ostati na kmetiji. Moja želja po odhodu domov je bila večja, ljudje so postajali preveč umazani za moje pojme in tam preprosto nisem želela več ostati.

icon-expand Suzana Bajrić FOTO: POP TV

Ko si se poslavljala, si se borila s solzami. Kaj se je v tistih trenutkih podilo po tvoji glavi, predvsem v zvezi z Žanom? Borila sem se s solzami, ker me je Natalija spet ujela z vprašanjem, kdo me je najbolj prizadel. Mislila sem, da me bo vprašala kaj drugega, da lahko za konec še kaj povem. Tisto vprašanje pa me je zadelo kot iz topa in dejansko sem se spomnila, kako težko mi je bilo, koliko spletk in laži se je pletlo okoli mene. In, ja, planila sem v jok, ker teh stvari ne prenesem. Že nekaj časa sem si samo želela zapustiti kmetijo, imela sem prazno glavo od vsega in nisem si želela več bivati v tako toksičnem okolju. Glede Žana se mi ni kaj dosti podilo po glavi. Najin odnos je bil dokaj hladen, tako da glede tega sploh nisem imela kaj razmišljati. Sem pa samo videla, kako odkorakam in se, upam da, ne vrnem nikoli več. Z Žanom sta sicer veljala za Romea in Julijo na posestvu, imela pa sta številne vzpone in padce. Kako danes gledaš na to vajino zgodbo in kako jo je bilo spremljati v oddajah? Imela sva številne vzpone in padce. Spletla sva nekaj posebnega, kljub vsemu, kar se je dogajalo. Spremljati naju v oddaji ni bilo nič nenavadnega. Nič me ni šokiralo, ker sem vedno vedela, kje in kako stojiva. Bolj so me šokirali drugi kot pa kaj v zvezi z nama.

Posebno zgodbo si spisala tudi z Matejo Šereg, o kateri si med glasovanjem za drugega dvobojevalca povedala nekaj krepkih. Ali imaš o njej še vedno enako mnenje in si z njo res zaključila? O Mateji nisem spremenila mnenja. Ona je odkrito počela vse stvari, taka pač je, in od prvega dne sem zanjo že imela začrtano mnenje in se očitno nisem zmotila. S takim človekom je res naporno živeti, verjetno so naju dali skupaj z namenom, ampak sem se kar dolgo zadrževala, preden je med nama počilo, ker sem želela mir v hiši. Zunaj se verjetno ne bi mogla. Bolj so me presenetile druge punce, Patricija na primer, ki sem jo vedno branila in bi šla že zdavnaj v boj, če ne bi jaz posredovala zanjo, Nuša pa se tako ali tako prilagaja in govori, kar ji rečeta. Res sem bila razočarana nad vsemi tremi deklinami, ko sem videla, kaj vse se dogaja po televiziji. In kakšne podle besede vse prihajajo iz njihovih ust, a ne kriva, nedolžna, če se družim z Žanom in spim z njim. Verjamem, da so se tudi one družile in spale s svojimi simpatijami, preden so postali pari, to je pa res nekaj naravnega in človeškega. Veliko zavisti sem že doživela v svojem življenju in verjamem, da jo bom še. Nikoli nisem tako grdo opravljala drugih, imam preveč pred svojim pragom za pomesti, da bi se usmerjala v druge in tudi tuja življenja me res ne zanimajo. Kdo sem, da sodim?! V tekmovanju si želela preveriti tudi, kako močna si. Kaj si ugotovila? Ugotovila sem, da sem močnejša, kot sem si mislila. V realnem življenju bi se mi verjetno 'snelo' med takimi ljudmi, ampak zunaj se lahko vsaj odmakneš. Veliko ljudi me je podprlo, ko sem prišla ven, dejansko niso mogli verjeti, kako sem sploh zdržala en teden. Ja, sem čustvena, pa nikoli zato, ker bi se bala, da bom izgubila dvoboj, da bom dobila kamenčke ali šla domov. Čustvena sem bila v trenutkih, ko je bil kdo izglasovan in sem čutila njegovo bolečino. Nekateri so si res želeli še ostati tam, tako je bilo na primer pri Klavdiji. Čustvena sem, ko vidim, da se godi krivica, da ljudje lažejo, da so negativno nastrojeni, vse te stvari se preprosto tako vežejo name, vse potencirano čutim in temu sledijo solze. Ampak ja, čustvenost in empatija sta eno, biti močen pa drugo. Tako da, ja, sem se presenetila in uvidela, da sem še močnejša, kot sem si mislila. Mislim, da je to, da si priznaš določena čustva, prej znak moči kot pa šibkosti. Jokam tudi od sreče, ko se komu kaj lepega zgodi, in to je samo pokazatelj, kakšna oseba sem in da res čutim ostale, na slab ali dober način.

Sicer pa so ti sotekmovalci očitali, da preveč kadiš in premalo delaš. Kaj bi lahko povedala v svoj bran? Ja, Tim je bil precej glasen okoli tega. Z njim sem imela spore že od prvega dne, ker sem mu jasno povedala, kaj si mislim in nisem ostala tiho. To mu je verjetno šlo na živce, tako da je začel pljuvati po meni. Vedno sem bila iskrena, in če bi to dejansko bilo res, ne bi rekla nič. Vsak v sebi dobro ve, da smo vsi kadili isto, Tim je po moje bil še bolj živčen, ko ni imel tobaka. Nikoli nisem sama sedela, si zvijala cigarete in kadila. Vedno smo to nekako počeli ob istem času. Zjutraj po kamenčkih, zvečer med pavzo. Definitivno pa ni res, da sem jaz skadila kaj več kot ostali in tukaj si lahko stopim stoično v bran. Brez slabe vesti, ki jo on definitivno lahko ima. Glede dela (smeh), bila sem bolj delovna kot polovica ljudi na kmetiji. Lahko rečem, da je po mojem mnenju veliko deklet bilo daleč za mano, ampak ker so bile one tiho kot miške, puščica tako ni zadela njih, ampak mene, česar sem nekako v življenju že vajena. Res je, da pri veliko nalogah nismo mogli sodelovati vsi, ker preprosto nismo imeli dosti orodja in tudi 10 nas ne more na primer postavljati nekega tuša. Ko je bilo nalog več in je vsak opravljal svoje delo, pa je bilo mnogo lažje. Tim velikokrat niti ni pustil, da kdo pride zraven in mu kaj pomaga. Punce velikokrat nismo sodelovale pri težkih stvareh, ne samo jaz, vse punce. Sem pa potem uvidela, da delo z lesom sploh ni tako težko, in sem velikokrat pomagala fantom, seveda po navodilih, ker sem pač punca in se na to ne spoznam. Ker nisem s kmetije, mi je veliko del bilo tujih, z veseljem pa sem poprijela za vsako delo, če mi je le kdo povedal, kako. Rada sem tudi kidala gnoj in skrbela za kravice. To se mi zdi, da je počelo 5 ljudi. Drugi niso niti poskusili. V 50-minutni oddaji je težko prikazati realno sliko, izpusti se ogromno materiala, in če bi bile kamere vključene 24 ur, kar bi me nadvse veselilo, bi ljudje dejansko videli, kakšna je realna slika. Zaradi odnosov na posestvu si se želela vrniti domov. Kako je bilo, ko si bila spet obkrožena s svojimi najdražjimi in kaj vse si morala nadoknaditi? Mama se je en dan pred mojim odhodom preselila v tujino. Tega sem se najbolj bala, da se bova zgrešili za las, tako da mi je definitivno manjkal njen objem. Me je pa zato čakal topel očetov objem. Prijatelji so me sprejeli super, znanci tudi, vsi veseli, da sem bila dejansko taka, kot sem, brez pretvarjanja, iskrena in poštena.

Kako pa so komentirali tvojo pot v tekmovanju? Vsi so bili navdušeni, niso mogli verjeti, da sem dejansko toliko časa zdržala. Kar nekaj jih je reklo, da so gledali par oddaj in da ko so videli, s kom sem vse obkrožena, da preprosto niso mogli več gledati. Veliko mi pomeni njihovo mnenje in to, da jih s kakšnim čudnim obnašanjem ne bi razočarala. Nekatere sem razočarala, ker vedo, kako se v realnem življenju borim in da me je v kakršni koli stvari težko premagati. Ampak ja, na kmetiji mi preprosto ni bilo do tega in mnogi so opazili, da sem malo popuščala in nisem dala vsega od sebe. Ampak ja, tukaj sem se sebi dokazala na drugačni ravni in ponosna sem, do kje sem zdržala. Ljudje, ki me poznajo, vidijo sliko 'out of the box' in ne samo ozkogledno, tako kot nekateri, ki samo slišijo komentarje in že to obvelja. Veliko jih je bilo zatopljenih v oddajo bolj kot jaz. Še preden sem si kaj ogledala, sem že vedela, kdo govori grdo o meni, kaj se dogaja in ljudje so bili ob gledanju vsega tega presenetljivo živčni, ker vedo, da je slika dejansko drugačna. Res so me presenetili na pozitiven način, kar me veseli. Počasi se vse odkrije in vidijo se pravi obrazi, ljudje to vidijo vedno bolj in vesela sem, da je temu tako. Ogledala si si lahko 55 oddaj Kmetije, svojo pot v tekmovanju in komentarje sotekmovalcev. Ali te je kaj presenetilo? Definitivno. Presenetili so me mnogi tekmovalci. Kako brezsramno lažejo v obraz, v kamero, kako so pripravljeni iti čez trupla za dosego zmage. Ampak mislim, da se na koncu vse obrne, kakor se mora, in da zmaga pravica. Presenetila me je Patricija, katero sem res varovala, tudi ko nisva bili skupaj v družini. V bistvu sem se nekako pogovarjala z njo že od začetka, ko so jo vsi ignorirali. Zapostavljen res ne more biti nihče, ampak tu je spet to sočutje do ljudi, ki ga notri mnogi niso premogli. Obračala se je po vetru. Luka me je tudi presenetil, za njega sem vedela že pred začetkom, da gre na kmetijo, nisem ga sicer poznala, ampak ko mi je povedal ime, sem takoj vedela, da je to on in sem nekako čutila nekakšno obvezo in željo, da ga ščitim. To sem tudi delala, ampak spet vse zaman. Tima sploh ne bom več komentirala, lahko povem, da je zame čisto preveč prepotenten mladenič, se oproščam izrazu. Notri nisem čez nobenega govorila nič zlega, ker sam zase ve, kakšen je, ampak po ogledu vseh oddaj ne morem več biti tiho.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Z denarno nagrado si želela kupiti opremo za DJ-anje in pomagati staršem. Kako nameravaš sedaj uresničiti to dvoje? Da, to je bila moje želja. Se bom pa kljub temu, da nisem osvojila nagrade, posvetila temu, da vidim, kako mi gre in če si to želim početi v prihodnosti. Staršem pa bom nudila oporo in ljubezen, kar mislim, da šteje največ. Kakšni pa so sicer tvoji načrti za prihodnost? Trenutno moram malo zadihati od vseh stvari, ki so se zgodile. Kmetija je zame predstavljala kar velik zalogaj. V prihodnosti pa se bom začela učiti DJ-ati, mogoče odplujem kam čez lužo, delala bom malo na sebi. In videla, kam me pripelje pot. Tekmovanje se bliža h koncu. Kdo so po tvojem mnenju in opažanjih največji konkurenti in potencialni zmagovalci letošnje Kmetije? Konkurent je po mojem mnenju samo Žan. Menim, da drugi nekih možnosti nimajo. Po vsem, kar sem videla, sem kar prepričana v to. Na začetku sem mislila, da je konkurent tudi Tim, ampak sem skozi čas ugotovila, da pes, ki laja, ne grize. In da je močan samo na besedah in da se bo zagotovo pred dvoboji, ki bodo prišli, ustrašil, postal zmeden in ne naredil kaj dosti. Franc je tudi en močan, krepak fant, za njega mislim, da bi lahko prišel daleč, je pa res, da mu spretnost zna odnesti zmago. Tudi Pratiko, ne vem, če je kdaj odprl. Tako da, ja, vsi imajo neke pomanjkljivosti, medtem ko je Žan popolnoma fokusiran, miren, spreten, močan, hiter, iznajdljiv, tako da mislim, da mu nihče ne more biti kos.