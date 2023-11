Suzana je ponosna na vse, kar je prestala v svojem življenju

Suzana Bajrić je s seboj na posestvo prinesla pismo svojega najboljšega prijatelja Gregorja . Ker ji je bilo dan pred odhodom v areno zelo težko, se je odločila, da ga bo prebrala. Iz pisma: " Dokazala si meni, svoji družini in svojim prijateljem, da si točno to, kar smo vsi vedeli - da si neustrašna, pogumna, najboljša oseba, ki smo jo imeli priložnost spoznati. " Pripisal je, da jo neizmerno pogrešajo: " Najbolj pa nam manjka tvoja karizma, tvoja osebnost, tvoja prisotnost. Si kakor zvezda Severnica ... " Suzana je komaj zadrževala solze, o Gregorju pa je povedala, da je njen najboljši motivator: " In zelo sem srečna, res, da ga imam. "

Suzana je v teh čustvenih trenutkih še razkrila, da se je hitro osamosvojila, da je delala od svojega 15. leta, med delom pa dokočala študij in veliko potovala. Suzana: "Veliko sem naredila, ampak ne toliko, kot bi sama zase hotela. V bistvu ko sem bila mlajša, mi je toliko stvari šlo od rok, da nisem vedela, kam točno naj se usmerim, in to se mi zdi, da je bil velik problem, pa je še danes. Kljub temu, da nisem dosegla tega, kar sem hotela v življenju, se mi zdi, da sem lahko ponosna na vse, kar sem prestala v življenju, na to, da sem vedno zvesta sama sebi. Nikoli ne delam nič za hrbtom. Vesela sem, kljub temu, da sem tak 'softič', da sem taka oseba kot sem."

