Suzana se je morala posloviti, na posestvo se je vrnil Luka Juren

David Peter Sekirnik je z zmagama v dveh dvobojih, v znanju z eno samo točko več, porazil Suzano Bajrić. Žan Simonič je ob slovesu napovedal, da se bosta videla 'zunaj'. Hiška, ki so jo tekmovalci gradili dva tedna, pa je postala dom Luke Jurena, ki bo znova poročal za Kmečki list.

David še ni bil pripravljen iti k dekletu David Peter Sekirnik je bil jutro pred dvobojem na trnih. Imel je občutek, da mu bo v areni tokat težje kot med dvobojem s Tamaro Talundžić. David: "Vsekakor pričakujem napet boj, ker vem, da je Suzana sposobna marsičesa. Definitivno pričakujem vse drugo, kot pa gladko zmago." Tudi Suzana je povedala, da pred dvobojem z Davidom nima ravno prijetnih občutkov, da pa se bo borila z vsemi močmi. Suzana: "Kolikor mi jih je še ostalo." Ko ga je vprašala, če je pripravljen iti domov k svojemu dekletu, je David odvrnil: "Sem, samo bom še malo počakal. Do drugega tedna."

Tekmovalci ponosni na hiško, Nadi je vzelo sapo Tekmovalci so bili ponosni na hiško, ki so jo postavili v dveh tednih. Žan Simonič je povedal, da ga je naloga izčrpala, saj je moral biti pozoren na ogromno detajlov, projekt je od njega zahteval veliko razmišljanja. Tim Novak pa se je čudil, da so uspeli stopiti skupaj kljub razprtijam. Gospodarica Nada je bila zadovoljna, ker so popravili ograjo okoli živalske vasice. Bila je navdušena tudi na hiško, ki se ji je zdela kot iz pravljice. Nada: "Na hiški so garali vsi, ampak Žanu kapo dol. Odlična glava družine." Ko je gospodarica vstopila, pa ji je vzelo sapo: "Kako lepo." Tekmovalcem je priznala, da iz tedna v teden dokazujejo, da veliko zmorejo. Tudi tokrat so nalogo uspešno opravili, obljubila pa jim je nepozabno nagrado.

David je prekršil pravila, Suzana je dobila prednost Suzana je kot druga dvobojevalka izbirala vrstni red dvobojev, odločila se je za spretnost, moč in znanje. Ker je David v tem tednu večkrat prekršil pravila grešnih kozlov, je bil kaznovan. Suzana se je lahko odločila, v kateri igri bo imela prednost, odločila se je za prvo. Suzana zmaga v spretnosti Dvobojevalca sta se pomerila v igri Ne vrzi puške v koruzo. Z rokami, vklenjenimi za hrbtom, sta morala z ene na drugo stran arene prenesti koruzo in jo oluščiti v košarico na gugalnici. Prva je košarico dovolj napolnila Suzana, košarica je bila namreč delno že napolnjena, saj je to bila njena prednost. Gugalnica se je prevesila in prišla je do ključa, ki odklepa lisice. A je Davidu medtem uspelo prevesiti svojo gugalnico in je tudi prvi odklenil lisice, Suzana pa mu je bila tik za petami. V drugi fazi sta morala pobrati devet žogic svoje barve in jih zmetati v koš. Hitrejša je bila Suzana, ki je lahko začela z zadnjo fazo, v kateri je morala zgraditi leseni stolp. To ji je uspelo pred Davidom, kljub poškodbi roke.

Močnejši David izenači rezultat Dvobojevalca sta svoje moči merila v igri Bik, v kateri sta morala v petih minutah podreti bika nasprotne barve, nato pa zamenjati strani in sestaviti bika svoje barve. Davidu je uspelo porušiti vse kocke, Suzani ni uspelo porušiti treh in tudi pri sestavljanju je imela velike težave. Svojega bika je najprej uspelo sestaviti Davidu, s čimer je izenačil rezultat.

David z eno točko več do zmage v areni Dvobojevalca sta se pomerila še v znanju, in sicer sta morala pravilno odgovoriti na sedem vprašanj. Suzana je bila sprva v vodstvu, nato je povedel David, nakar je Suzana znova izenačila. Tekmovalca sta bila v nadaljevanju izenačena vse do konca, ko je s pravilnim odgovorom na dodatno vprašanje zmago slavil David. David: "Ne grem še domov. Še vsaj en teden bom paral živce temle našim frajerjem v hiši."

'Po moje je boljše, da grem' Suzana je povedala, da je vesela za Davida in tudi zase. Zaradi poraza ni bila žalostna, saj je na posestvu veliko dosegla. Suzana: "Po moje je boljše, da grem." Pojasnila je, da je preveč vsega, da so jo prizadeli odnosi s sotekmovalci. Težko ji je bilo posloviti se od Žana, ki mu je zaželela srečo, on pa ji je sporočil: "Vidimo se zunaj."

Na posestvo se vrne Luka Juren Ko so bili tekmovalci v areni, je na posestvo prišel Luka Juren, ki je povedal: "Moram reči, da sem kar malo navdušen, da sem spet tukaj. Res sem pogrešal to posestvo." Povedal, je da je spremljal dogajanje: "Tako da so mi stvari kar jasne." Poleg novosti na posestvu je opazil, da so se spremenili tudi odnosi med tekmovalci. Hiška, ki so jo gradili dva tedna, je postala njegov dom, njegova naloga pa bo poročanje za Kmečki list.

