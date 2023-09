Suzana v solzah, klonila je pod velikim pritiskom

Družini sta za drugi dvobojevalki izbrali Tatjano Prevolšek in Suzano Bajrić. Obe so izpostavili kot tekmovalki, ki najmanj delata, kar je še posebej Suzani prišlo do živega.

'Smo časopis z neko težo' Na posestvo in v šotor je prispela prva številka Kmečkega lista, za katerega kot novinarka poroča Sara Bajec. Slednja je povedala, da je na voljo ogromno informacij, njena naloga pa jih je presejati ter izbrati tiste, ob katerih bralcu srček poskoči ali pa se solzica potoči. Dodala je: "Nismo samo trič trač novice in trič trač revija, temveč smo časopis z neko težo. In pomembno je, da se pogovarjamo tudi kdaj o stvareh, ki niso najlepše in najbolj smešne, temveč so predvsem človeške."

icon-expand Člani Klarine družine ne vedo, da je Sara Bajec v resnici novinarka Kmečkega lista. FOTO: POP TV

Resen gradbeno-inženirski projekt V Kmečkem listu je bila tudi ekskluzivna novica, v kateri je gospodarica Nada razkrila vsebino skrivnostnega petega dela tedenske naloge. Družini sta morali pripraviti projekt, ki je bil na prvi pogled preprost, a je šlo za resen gradbeno-inženirski podvig, in sicer prho. Za gradnjo so imeli na voljo samo 24 ur časa. Nada je na ta način želela preveriti, kako hitro znajo tekmovalci delati. Luka bo lovil sočne podrobnosti Sodelavec Sare Bajec iz hleva, novinar Luka Juren je dobil prvo nalogo. Ujeti mora čim več sočnih podrobnosti, s katerimi bo uredništvo polnilo strani Kmečkega lista. Uredništvo: "Tvoja naloga je, da nam ekskluzivnih novic nikoli ne zmanjka." Luka je povedal: "Zdaj pa gre zares. Imam to."

icon-expand Drugi novinar Kmečkega lista, Luka Juren je dobil prvo nalogo. FOTO: POP TV

Slabi odnosi med družinama Po prvi menjavi dobrin so se odnosi med družinama že ohladili. Domen Ofak sosedov ni želel prositi za mleko, češ da ga imajo dovolj. Domen: "Jaz ne bi dol hodil, ker jim samo dvigujete ego s tem. Ki ga imajo že tako preveč." Po njegovih informacijah naj bi sosednja družina tudi sama povedala, da jim mleka ne bodo dali. IQ sobne temperature? Člani družine v hlevu so bili prepričani, da bodo prho uspešno postavili. Predvsem so računali na izkušnje Gregorja Fabricija, ki je zase povedal, da je bil rojen v gozdu, kmetija mu je znana, zaradi trde vzgoje pa je zrastel v pridnega, odgovornega in delavnega človeka. Optimistični so bili tudi člani Klarine družine, tam so stavili na Žana Simoniča. Anja Malešič pa je občudovala iznajdljivost Klavdije Bertalanič, ki je bila polna idej, kako si olajšati življenje v gozdu. Tekmovalki sta izkoristili sončen dan in sta vse oprali in počistili. Anja se je spraševala: "Jaz res ne vem, ali imajo oni v hlevu IQ sobne temperature ali kaj je z njimi narobe. Kar naj mi take gor pošiljajo."

Tatjana postane druga dvobojevalka Ko je Natalija Bratkovič člane družine v hiši povprašala, kdo izmed njih je najmanj delaven, je Domen izpostavil Tatjano Prevolšek. S tem se je strinjala tudi glava Klara. Tatjana pa se je branila, češ da jo doma čakajo otroci, s katerimi je zelo povezana, zato tudi veliko premišljuje o njih. Klara je povedala, da bi bili takoj za pogovor, če bi tako želela, a je imela občutek, da jih ne pusti blizu. Tatjana je na glasovanju dobila je največ kamenčkov in tako postala druga dvobojevalka. A je sama razkrila, da je to rezultat poprejšnjega dogovora. Dodala pa je, da bo v areni težko, saj bo prav ta dan njena hčerka praznovala rojstni dan.

Suzana po glasovanju v solzah V hlevu je Patricija Virant kamenček namenila Suzani Bajrić, David Peter Sekirnik je glasoval za Nušo Maloprav, Suzana se mu je pridružila, za njo še Mateja Šereg. Nuša je glasovala za Suzano, Kristijan Kozole za Nušo. Gregor je kamenček namenil Suzani, prav tako Nejc Hočevar, Luka in Tim Novak. Suzana je tako z največ kamenčki postala druga dvobojevalka, kar je tudi njej prišlo do živega. Suzana: "Občutljiva sem na socialne odnose." Pojasnila je, da so tekmovalci pod velikim pritiskom, kar je težko za vsakega izmed njih. Luka pa je premišljeval, da ji je bilo težko zaradi njegovega kamenčka: "Ona je res mislila, da sva midva prijatelja, pa sem jo za***." Ker je šla Suzana po izboru počivat, si je nabrala nove minuse pri moških. Tim: "Upam, da izpade."