Suzani bo do živega prišel spor zaradi tobaka

V hlevu bo znova izbruhnil prepir med Matejo Šereg in Suzano Bajrić . Glava družine bo strastno kadilko poslala na tržnico, da bi se sama pogajala za tobak, ona pa ne bo hotela iti. Suzana bo zaradi tega bruhnila v jok: " Zakaj si dovolim sploh, da me osebe, ki sploh niso moje osebe, tako prizadenejo? " A tudi David Peter Sekirnik bo spremenil mnenje o Mateji: " Preveč je pogumna, preveč je močna z besedami. Oziroma njeno mnenje je edino pravo mnenje ... Ali po moje ali pa nič. "

V hiši pa bo napeto med Timom Novakom in Domnom Ofakom. Timu bodo šle na živce kritike njegovega dela: "So vedno oni pametni, ki nič ne naredijo za tale kamin. Kje je tu spoštovanje do mene, ki cel dan delam?" Kasneje se bo hudoval: "Pet nalog je bilo, niti ene nisem izgubil, pri vseh sem zmagal. Samo poslušaj me, pa bomo zmagali."