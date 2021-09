Svarilo stricev iz ozadja: Nevarnost je vse večja

Štirje gostje, ki so s svojim prihodom še popestrili dogajanje v letošnji Kmetiji , bodo v nocojšnji oddaji nadaljevali svojo skrivno misijo. Če bodo uspešni, si lahko odprejo vrata na posestvo in se borijo za nagrado. Primorec Mattia bo zelo motiviran: “ Osebno si želim to škatlo odpreti, hočem priti na kmetijo kot tekmovalec. ” Manjkata jim še dve številki, dve že imajo. Ali jim bo nov namig pomagal bližje k cilju? Oddajo si lahko že ogledate na VOYO .

Za svoj obstanek na posestvu pa se bosta ta teden pomerili Stanka in Maria. Ta je zaradi nehvaležnega položaja in odnosov s sotekmovalci žalostna: “V meni večina vidi same napake, ki jih v bistvu niti ne naredim.” A to ne pomeni, da se bo v areni predala. Ravno nasprotno: “Ne glede na vrsto dvoboja – v življenju sem borka. Tokrat se bom borila, absolutno.”