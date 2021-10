Svetlolasa Francka zmedla mladega Tilna

Kmetijo lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.55 uri spremljate na POP TV. Vsako oddajo si lahko že dan prej ogledate na VOYO.

Franc Vozel očitno pogreša teden, v katerem so morali člani družine pripraviti predstavo o življenju na posestvu. Nadel si je svojo lasuljo, čeznjo poveznil klobuk glave družine in šel z Nino, Karin, Romano, Ginom in Tilnom zganjat norčije. VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.