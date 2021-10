Tadeja ganilo pismo dekleta

Tadej je na Kmetiji (dogajanje si lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO) praznoval rojstni dan in že takoj zjutraj, ko so mu voščili, je povedal, da mu načeloma ni všeč preveč pozornosti in videti je bilo, da mu je nekoliko nerodno.

Vseeno pa so mu sotekmovalci pripravili prijetno presenečenje. Zvečer so mu pripravili torto in podarili leseno srce s podpisi tekmovalcev, za dodatno presenečenje pa je poskrbela tudi voditeljica Natalija, ki je na posestvo poslala nekaj piva, da so zvečer lahko nazdravili.

Prejel je še eno prav posebno presenečenje, in sicer pismo, ki mu ga je napisalo dekle; čeprav si jo je bolj želel videti in objeti, se ga je tudi pismo prijetno dotaknilo in mu orosilo oči.