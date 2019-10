‘Tako kot vi naredite, je bolje, da nič ne delate’

Tekmovalci so ta teden še bolj razjezili in razočarali gospodarico Nado. Zdelo se ji je, da se norčujejo iz nje, poleg tega ni čutila notene hvaležnosti za to, da lahko živijo na tako lepem posestvu. Danijel Frigelj pa se je bolj kot z nalogo obremenjeval z namigi stricev iz ozadja.

Družina površna pri nalogi Člani družine so želeli dokončati nalogo, a jim ni šlo vse po načrtih. Težave jim je povzročal predvsem most, za katerega niso imeli dovolj materiala. Luka in Tilen sta našla rešitev, kos kartona z napisom: 'Pazi, luknja!' Tilna je skrbelo tudi zaradi mulja, ki so ga uporabili namesto cementa. Slednjega jim je namreč zmanjkalo. Ostalo pa jim je preveč kamnitih plošč, ki so jih enostavno skrili. Rene: "Vse za čevape."

Danijel dobi pismo stricev iz ozadja Danijel se je v gozdu polnil z energijo ob pogledu na fotografijo svojih treh otrok in partnerke. Na mizi ga je nato pričakalo pismo, v katerem je pisalo: "Nekoč sem delal senco tam, kjer spita dva, ki ju nihče ne želi. Odpočij se na meni in najdi namig." Takoj mu je na misel prišla kajža.

Danijel je zapravil zaupanje članov družine Danijel je spakiral svoje stvari in se odpravil na posestvo. Pričakoval je, da ga bodo tekmovalci napadli, a se to na njegovo presenečenje ni zgodilo. Tilen ga je ignoriral, vsi ostali so ga le pozdravili. Tanja je povedala, da mu je oprostila, nikoli pa ne bo pozabila njegovega izpada. Tudi Sara mu ne zaupa več.

Drugi namig za Danijela Ko je družina sedla k mizi, je Danijel šel iskat namig. Pravilno je ugotovil, da mora poiskati podrto drevo. In res je našel namig, ki pa ga je moral razvozlati. Bil je jezen, zdelo se mu je, da od njega ne bo imel koristi. Člani so ga medtem imeli v zobeh. Borut: "Ali je bilo včeraj zaigrano, ali pa je danes zaigrano." Tanja: "Nekaj ni v redu, vam rečem."

Gospodarica se morda ne bo vrnila Gospodarica Nada je bila prijetno presenečena nad ograjo za pujse. Nada: "Res sem navdušena." Manj navdušena je bila nad okolico hiše za goste. Na tla položene kamnite plošče so se ji zdele nevarne, poleg tega je ugotovila, da so tekmovalci skrili odvečen material. Nada: "Počutim se, kot da se norčujejo iz mene." Most se ji je zdel preširok, manjkala je ograja. Nada: "To ni niti podobno mostu. To je prej splav." Nato se je jezila še zaradi oblačil v obeh kopalnih kadeh. Tekmovalcem je povedala: "Tako kot vi naredite, je bolje, da nič ne delate." Hudovala se je, ker jim je predala tako lepo posestvo, oni pa ne pokažejo nobene hvaležnosti. Nada: "Kar se mene tiče, naloga absolutno ni opravljena ... Temeljito bom razmislila, če še sploh pridem sem." S seboj je odpeljala tudi pivo, ki so ga zvarili.

Iskanje krivca Tekmovalci so izgubili motivacijo. Jan je predlagal, da naslednji teden ne bi naredili prav nič. Tanja je krivdo za neuspeh naloge prevalila na Boruta, ta pa je povedal, da je pravilno predal navodila, da pa jih tekmovalci niso upoštevali in so delali po svoje.

Borut ima Danijela za strahopetca Denis in Borut sta sedela na opazovalnici in kovala načrte za prihodnji teden. Borut je kritiziral Danijela, saj se mu zdi izbira dvoboja v znanju strahopetna, poleg tega ga ima za izobčenca, ki ga družina ne bo nikoli sprejela. Borut: "Jaz bi na njegovem mestu kar spakiral in se odpravil domov." Danijel pa si je belil glavo z namigom stricev iz ozadja.

Borut se zahvali Denisu Borut in Danijel sta se odpravila v kajžo. Božidara je bila mnenja, da bo zmagal Borut. Ta je bil hvaležen, da je imel priložnost spoznati tekmovalce, Denisu pa se je posebej zahvalil za prijateljstvo.

Denis poskuša vplivati na Saro Denis je začel lobirati pri Sari, da bi prihodnji teden uresničil svoj in Borutov načrt. Sara mu je povedala, da se bo odločala sama in ne bo sodelovala v klanih. Sara: "Meni nihče ne more siliti v nič, sploh pa ne ukazovati."

