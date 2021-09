Igriva Tjaša in Gino: na vidiku nov parček?

V resničnostnem šovu Kmetija, ki si ga lahko dan pred predvajanjem na televiziji že ogledate na VOYO, tekmovalci najdejo tudi nekaj časa za fitnes in zabavo. Tjaša in Gino sta se lotila treninga na zunanjih fitnes napravah, ki so jih izdelali v sklopu tedenske naloge. Sprva sta se ogrela in raztegnila, Tjaša pa se je nato prva lotila dvigov na drogu. Gino ni dolgo čakal – prijel jo je za zadnjo plat in ji pomagal narediti še nekaj dvigov. Kako se je vse skupaj nadaljevalo in stopnjevalo, da sta se na koncu valjala po travi, si oglejte v spodnjem videu: