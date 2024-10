Tamara do pomembne prednosti: Hiša bo naša! Igor Mikič, gremo!

OGLAS

Laura na tapeti Boris Vidovič je povedal, da je vzdušje v hiši naelektreno zaradi monotone naloge. Ker so delali tudi ponoči, so bili tekmovalci povrh vsega neprespani. Laura Beranič bi si želela biti v hlevu, kjer so prepevali in se imeli lepo, medtem ko so bili odnosi v hiši po njenih besedah katastrofalni. Marjana Povše pa je povedala, da je Laura kot vreme: "Ima trenutke, ko je preveč prijazna, ima trenutke, ko je preveč nesramna." Tjaša Vrečič pa je o Lauri povedala, da se obrača po vetru, saj da ne ve, s kom bi se povezala. Tjaša: "Ko njej gori pod nogami, bo šla takoj k nekomu drugemu, ki ji bo poskusil pomagati."

Laura Beranič in Tjaša Vrečič FOTO: POP TV icon-expand

Trio brez zaupanja Zaradi prepogostih pogovorov pri ograji so Laura, Žan Hronek in Ines Dužič izgubljali zaupanje pri Maji Triler. Tekmovalka je zato skrila nekaj stekelnic olja, da se ne bi razvedelo, koliko jih imajo. 'Pojdite tako kot svinje' Glavi družin Tamaro in Žana je ta dan čakala borba za prednost pri nalogi. Vsi tekmovalci so se zbrali na trgu, kjer je družina v hlevu spomnila na ščetko, ki so jo ukradli sosedje. Igor Mikič je komentiral: "Je treba svoje stvari čuvati. Jaz, če bom dal telefon sredi Prešernovega trga, pa bom šel stran, ga verjetno več ne bo, a ne, ko bom prišel nazaj. Tako da so odgovorni za svoje stvari sami, potem je prepozno nekaj jokati. Če vam je pa padel v blato, pa pojdite tako kot svinje, pa iščite svojo krtačko." Tamara: "Jaz Igorja sploh ne morem več komentirati. Ta človek si ne zasluži niti, da izgovorim njegovo ime."

Presrečna Tamara, družini je priborila prednost Glavi družin sta se pomerili v igri Petelinja pamet. V luknje na podstavku sta morala samo s stopali vstaviti lesene stebričke, tako da so bili vsi enake višine. Prva je na vrh stebričkov petelina postavila Tamara, ki je bila presrečna. Tamara: "Zmagala sem! Hiša bo naša! Igor Mikič, gremo!" Tamarina družina bo vse do prihoda gospodarice Nade stiskalnico uporabljala 30 minut več, torej bo njihova izmena dolga dve uri in pol, medtem ko Žanova ostaja pri dveh urah dolgih izmenah. Ne kazen, počitnice Ker je Žan izgubil v dvoboju, ga je čakala še kazen. Da bi izvedel, kakšna, se je moral odpraviti v gozd. Tamara: "Vsak igra svojo igro. Žal mi je Žana, sem pa vesela, da ga je doletela kazen, da gre na samo, da gre stran od tega pritiska, ki ga Igor izvaja nad njim. Mislim, da mu bo to samo pomagalo." Žan je potrdil, da mu je umik na samo ustrezal, saj je lahko zbistril misli. Povedal je, da ga družina ni sprejela in da bi zagotovo postal dvobojevalec, če ne bi imel imunitete. Njegova kazen je bila, da mora en dan ostati v gozdu, ob vrnitvi na posestvo pa ne sme pomagati pri tedenski nalogi. Žan: "Za mene so to zdaj bolj počitnice, kot kazen, ker res želim malo miru pred svojo družino."

Žan Hronek je bil vesel odmika od družine. FOTO: POP TV icon-expand