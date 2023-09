Tamara je za Luko prava mačka, med fantaziranjem ga je odneslo

Maja Pavlovič po prihodu iz arene ni bila navdušena. V kokošnjaku so namreč tekmovalce pričakale kokoši, ona pa se boji vsega, kar ima perje. Kmalu zatem se je vrnila tudi Klara Vodopivec , ki se je v areni onesvestila. Klara: "Vesela sem, da je z menoj vse v redu, pa da se vračam v mojo družino." Opazila pa je, da so tekmovalci bolj veseli od tekmovalk, s čimer je bila tudi zadovoljna. Družina v hiši se je po zmagi pri tedenski nalogi razveselila nagrade: pojedine in piva. Družina v hlevu je upala, da bodo nagrado delili, a tega niso dočakali. Izzivalci v šotoru pa so se nadvse zabavali, dobili so namreč 'televizor'.

Glavo družine v hlevu je morala določiti Maja. Izbrala je Tamaro Talundžić , s katero se najbolje razume in ji najbolj zaupa. Maja: "Spiva skupaj. Žličkava se." Tamara si je nadela klobuk in bila je vesela: "Zato ker smo jim pokvarili vse načrte." Marcel Verbič si tega ni želel, a je tudi dodal: "Priložnost si pa zasluži vsak. Mogoče bo pa celo še boljša kot vsi poprej." Klara pa je napovedala, da bodo ta teden na tapeti fantje.

Domen Ofak se je jezil na Franca Rajšpa , ki ga že ves teden prosi za hrano, poskrbel pa je samo za eno kosilo. Ko so za hrano prosili Alena Ploja , jim je ta takoj prinesel obrok. Domen: "Jaz sem neskončno hvaležen za to, ampak malo mi že dol pada, ker ne bi več prosjačil za hrano ... Danes se menja glava družine, pa upam, da bo bolje."

Družini bosta morali postaviti visoko stopničasto gredo, sestavljeno iz korit, in sicer v obliki rimske desetice. Izbrati bodo morali teren, ga poravnati, nato izdelati vsaka družina po osem korit, eno korito pa bo moralo biti skupno. Stopničasta greda mora biti visoka dva metra in 70 centimetrov, gospodarica bo ocenjevala videz, funkcionalnost in kvaliteto gradnje. Glavi sta morali pošteno razdeliti material in ker ima Tamarina družina manj delovnih rok, lahko glava na dnino povabi izzivalca, ki ga bodo morali plačati z dobrinami.

'Kristijan je slabo predal navodila tako kot vedno'

Ko se je Kristijan vrnil v hišo, so tekmovalci ugotavljali, da je pred njimi težka naloga. Ni se jim svitalo, kako bi morali stopničasto gredo sploh postaviti. Luka: "Kristijan je slabo predal navodila tako kot vedno. Nekaj govori, ampak tako ali tako se njemu še sanja ne, kako naj bi to izgledalo." Zato so šli raje počivat, kasneje pa je Kristijan taktiziral skupaj z dekleti, medtem ko so se ostali moški iz obeh družin poskušali uskladiti glede izvedbe. Luka je povedal, da poleg glave družine ne dela tudi David Peter Sekirnik.

Kristijan noče hraniti izzivalcev

Domen je šel na vrt nabrat krompir, za kar se je hitro izvedelo. Izzivalci so poskrbeli za ogenj v strehi, ker so povedali, da naj bi jim krompir dal Franc. Zaradi tega je Kristijan Kozole prekinil menjavo z njihovo družino, ki je ostala brez jajc, kruha in zelenjave. Kristijanu se namreč ne zdi prav, da izzivalci sploh dobivajo hrano, saj so ves čas v šotoru in nič ne delajo. Informacija pa je prišla na ušesa Domnu in nato še Anji Malešič, ki se je še isti dan soočila s Kristijanom. Slednji je vse zanikal, a je kasneje vse potrdil in se pohvalil, da lahko za nos vleče 20 ljudi hkrati.