Tamara novim izzivom naproti: V življenju potrebujem veliko akcije

Za Tamaro Talundžić je bilo sodelovanje v Kmetiji fenomenalna izkušnja, zato se vidi v še kakšnem resničnostnem šovu. Zagotovo pa jo boste lahko spremljali še naprej, saj namerava svoje življenje javno deliti.

V areni si pristala, potem ko je Žanu Simoniču uspelo prepričati Patricijo Virant in Matejo Šereg, da bosta z glasom tebi zaščitili sebe. Kako danes gledaš na to njuno odločitev? Vsak igra svojo igro, lahko jim samo čestitam, saj je bila dobra poteza z njihove strani. Nekako pa se mi zdi, da vsak izpade ob pravem času, in mislim, da je bil čas za moj odhod.

Davida Petra Sekirnika si premagala v moči in kazalo je, da bi lahko postala zmagovalka arene. Žal se ti je zalomilo pri dvoboju v spretnosti. Kaj je šlo narobe? Ko sem Davida premagala v moči, sem sama sebi rekla: Tamara, zdaj si pa res pokazala vse, in tudi to, da smo ženske tudi lahko zmagovalke. Je pa res, da ko si enkrat v areni in imaš možnost iti domov po dolgem času, mislim, da me je nekako premagala želja po domu, vendar sem se borila na vso moč. Žan Simonič je ob tvojem slovesu povedal, da si mu bila trn v peti. Zakaj je bilo po tvojem mnenju tako in kakšno mnenje si ti ustvarila o njem? Jaz in Žan (smeh), ja, bila sva drug drugemu trn v peti, ampak na zabaven način. Žan je super človek in priden, delaven, kar je tudi pokazal. Patricija Virant je bila videti zadovoljna, ko si odhajala. Povedala je, da se je v tvoji družbi počutila manjvredno, poleg tega ji ni bilo všeč to, da si nameravala do konca ščititi tri moške. Kako bi to komentirala? Za Patricijo lahko rečem samo to, da sem negativno presenečena nad njo. V izjavah se vidi, kakšna kača je. Vsak lahko izrazi svoje mnenje, ona ga ni, oziroma je, ko nas ni bilo zraven. Je pa res, da sem jaz kar glasna, vodilna itd., vendar ima še vedno vsak usta, ki jih lahko odpre, in pove stvar, ki ga moti.

Trije moški tekmovalci, ki si jih nameravala ščititi, so Alen Ploj, Tim Novak in Franc Rajšp. Zakaj so ti tako zelo sedli v srce? Alen je človek, ki me je miril in dejansko stal ob strani in je res moj pravi prijatelj, zaupanja vreden človek. Franc, mislim Franc, to je največji sonček. Obožujem njegovo energijo in pa seveda, to je človek, ki te vzljubi in si vedno del njegovega življenja in te ima brezpogojno rad. Tista, ki ga bo dobila, bo srečnica. Tim, on je mlajši jaz. Če bi se jaz prijavila v njegovih letih, bi bila ista kot on. Sebe vidim v njem, oba sva škorpijončka, in ima fenomenalen karakter. Obožujem moje fante! Sama boš gledalcem zagotovo ostala v spominu tudi kot delavna tekmovalka, ki je ni bilo strah dvobojev. Od kod takšne navade in pogum? Mislim, da moraš biti samozavesten in prepričan sam vase ter kdaj tudi tvegati. Sama rada tekmujem, si postavljam nove izzive in jih podiram. Nekako mi postane kar hitro dolgčas, zato v življenju potrebujem veliko akcije. (smeh)

Iz arene si odhitela v objem svoje hčere. Kakšno je bilo vajino snidenje in kaj vse sta morali nadoknaditi? Mislim, da je premalo besed, da bi lahko opisala. Obe sva jokali in se druga druge par dni držali kot klop. Obožujem jo in težko bi se spet lahko ločila od nje. Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje in kakšnih odzivov si deležna? Ja, odzivi so nerealno pozitivni, lepo so me sprejeli. Malo se mi je življenje sedaj obrnilo, sem se kar hitro privadila, ampak, ja, fenomenalna izkušnja. Poslovila si se v 45. oddaji, do takrat se je zgodilo ogromno. Ali te je med ogledom dogajanja v oddajah kaj presenetilo? Ko gledam za nazaj, sem vesela, da smo jaz, Maja, Alen, Nuša, Tim in Franc bili res kot eno, nismo se kritizirali, bili smo iskreni in, vaaau, to je nekaj najlepšega, ko imaš prave ljudi ob sebi, rada jih imam! Seveda sem razočarana nad nekaj ljudmi, ampak vsak ima svoje mnenje, ne moremo biti vsem všeč. Denarno nagrado bi v primeru zmage porabila za potovanja. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Pustimo se presenetiti. Lahko bi rekla, da se vidim še v kakšnem resničnostnem šovu. Nekako bom svoje življenje začela javno deliti.

Tekmovanje se nadaljuje. Kdo so po tvojem mnenju in opažanjih največji konkurenti in potencialni zmagovalci letošnje Kmetije? Alen, Tim, Franc in Žan!