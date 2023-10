Tamara o neverjetnem razpletu glasovanja: Ta moški je copata

Družini sta nadaljevali s tedensko nalogo, z zidanjem zunanjega kamina. Glavi družin Mateja Šereg in Nuša Maloprav sta skrbeli za lepe medsosedske odnose, vsi pa so bili v pričakovanju izbora prvih dvobojevalcev. Domen Ofak je sumil, da ima v njegovi družini vse niti v rokah Tamara Talundžić , ki je po njegovem mnenju izredno tekmovalna in ima velik vpliv. Domen: "Vsi ji slepo sledijo."

Domen se počuti izigranega

Tamara je v hiši glasovala prva, kamenček je namenila Domnu. Maja Pavlovič je storila enako. Alen Ploj je glasoval za Klaro Vodopivec, Kristijan Kozole za Domna. Klara je kamenček namenila Domnu, Tim Novak in Domen pa njej. Nuša je glasovala zadnja, njen kamenček Domnu je pomenil, da je tekmovalec postal prvi dvobojevalec. Domen ni bil presenečen, povedal pa je, da družina igra umazano igro in da se počuti izigranega. Tamara: "Sam si je jamo skopal in vanjo padel."

Marcelu se Mateja zdi dobra igralka

Mateja je pred glasovanjem očitala Marcelu Verbiču, da napada dekleta in je do njih nesramen. Mateja: "Da ena oseba govori tako o eni mamici, tega si nobena ženska ne zasluži, ker tudi tebe je rodila ženska. Vedno bom zagovornik tega, da ne moreš tako dostopati do žensk, niti do šibkejših." Dodala je še, da je Tamara zaradi njega jokala, on pa je povedal, da je Mateja dobra igralka in da bi jo lahko povabili v kakšen film. Je pa priznal, da je bil nesramen, da pa ga je Tamara napadala in je ne more več videti.