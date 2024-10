Tamara o sladko-slanem razvajanju: Enostavno sta se mi zasmilila

Medtem ko sta Marjana Povše in Maja Triler po selitvi v hlev tuhtali, kako bosta nahranili družino do naslednje tržnice, sta se Majin brat Nik in Boris Vidovič mastila. Sosedje so ju razveselili s sladkimi palačinkami in ko jih je Marcel Verbič dostavil, sta kar poskakovala od veselja. Nik je povedal, da še nikoli ni bil tako vesel: "Zgubiš nalogo, ena gre domov, pristaneš v hlevu in ješ palačinke. To je noro!" Borisu pa se je zdelo, da sanja. Sosedom je rekel: "Vi ste v čisto drugi Kmetiji kot mi." Tamara: "Je treba zmagati pri nalogi, prijatelj." Kasneje se je šalil, da ne ve, kaj se je zgodilo: "Bil sem na večernem sprehodu z Nikom. Možno je, da jaz zdaj sanjam." Nik: "Družina tega ne sme izvedeti. Ubili bi naju." Še posebej, ker se to ni zgodilo prvič.